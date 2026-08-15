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連三凍！下周汽柴油價格不調整 中油合計吸收166億元
川普揚言把荷莫茲海峽變領土，國際油價反應鈍化。中油15日宣布下周油價繼續凍漲，92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元，維持至23日午夜12時止。
中油指出，國際油價仍然波動，油價公式指標油上周每桶82.2美元，本周漲至89.84美元，新台幣對美元匯率則由32.350升至32.194兌一美元，考量匯率後指標油80％的變動幅度為上漲7.01％。
考量穩定物價，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，8月17日至8月23日中油各再吸收2.2元及3.5元，合計汽、柴油各共吸收5.9元及5.6元後，國內汽柴油價格維持不調整。
美伊開打將近半年，中油統計自2月28日至8月16日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約166億元。
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