快訊

票價凍漲20年…高鐵擬明年7月提漲價方案 最快2028年實施

「爸爸都不知道的好」陳幸妤泛舟被潑水回6字笑翻網 15年前舊文釣出陳水扁

聽新聞
0:00 / 0:00

連三凍！下周汽柴油價格不調整 中油合計吸收166億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國內油價連三凍。圖／中油提供
國內油價連三凍。圖／中油提供

川普揚言把荷莫茲海峽變領土，國際油價反應鈍化。中油15日宣布下周油價繼續凍漲，92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元，維持至23日午夜12時止。

中油指出，國際油價仍然波動，油價公式指標油上周每桶82.2美元，本周漲至89.84美元，新台幣對美元匯率則由32.350升至32.194兌一美元，考量匯率後指標油80％的變動幅度為上漲7.01％。

考量穩定物價，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，8月17日至8月23日中油各再吸收2.2元及3.5元，合計汽、柴油各共吸收5.9元及5.6元後，國內汽柴油價格維持不調整。

美伊開打將近半年，中油統計自2月28日至8月16日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約166億元。

油價 中油 荷莫茲海峽 美伊戰爭 柴油

延伸閱讀

下周汽、柴油價格再凍漲 中油：2月底以來已吸收約166億元

因應中東局勢 波蘭重啟燃油補貼平抑汽柴油價格

美股恐慌指數不升反降 怪怪的…本周跌至美伊戰爭以來低點

布蘭特原油價格再向每桶90美元靠攏 瑞銀CIO這樣看

相關新聞

連三凍！下周汽柴油價格不調整 中油合計吸收166億元

川普揚言把荷莫茲海峽變領土，國際油價反應鈍化。中油15日宣布下周油價繼續凍漲，92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元，維持至23日午夜12時止。

票價凍漲20年…高鐵擬明年7月提漲價方案 最快2028年實施

台灣高鐵營運20年，現在票價與通車當時票價一致，首組新世代列車抵台後，董事長史哲也當場向交通部請命，交通部長陳世凱開出3期許，作為漲票價前提。據了解，高鐵預計將於明年7月1日首組新車上線後，提出票價「調整」計畫，不只漲價，還包含票種多元化、彈性化，新票價最快於2028年9月後實施。

脂肪肝致肝硬化⋯台大院長曝瘦瘦針國外獲脂肪肝適應症 籲健保納給付

肝癌為我國10大癌症中第2位，在病毒性肝炎防治政策推動下，我國已達聯合國消除C肝目標，並持續推動B肝防治。肝病防治學術基金會持續舉辦「全民腹超計畫」鼓勵民眾接受腹部超音波檢查揪出肝病。台大醫院院長余忠仁今天在基金會32周年慶活動中提到，病毒性肝炎逐步減少，民眾應重視脂肪肝炎，減肥用瘦瘦針已在國外取得嚴重脂肪肝適應症，我國健保給付也應盡快納入。

影／大雷雨襲雙北 淡水天際赫見時雨瀑伴彩虹

西南風影響及午後對流發展旺盛，中央氣象署發布新北市三峽區、烏來區，和桃園市復興區大雷雨即時訊息此外，並針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，有短延時強降雨、冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，慎防低能見度、雷擊。淡水下午也出現時雨瀑，伴隨彩虹出現，十分壯觀。

以為遇詐騙！陌生人傳訊求「驗證碼」 他聰明約警局見結局超意外

一名男網友近日在Threads分享一段奇遇，表示自己突然收到一名自稱住在竹北的女子聯繫，對方稱丈夫的手機號碼與原PO目前使用的號碼「只差一碼」，因LINE帳號驗證遇到問題，希望原PO能提供手機收到的驗證碼。由於涉及帳號安全，原PO起初也相當警戒，甚至懷疑這是否是新的詐騙手法。

國際油價波動 中油：下周汽柴油不調價、95無鉛維持32元

經濟部表示，中東情勢持續動盪，國際油價波動上漲，為減輕美伊戰爭對國內民眾的影響，下周國內汽、柴油價格維持不調整。除政府擴大貨物稅減徵外，中油也加碼吸收油價波動成本，汽、柴油分別合計吸收5.9元及5.6元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。