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農訓協會攜手10農漁會公益 首度組團「童樂會」教育扎根

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
響應「台北童樂會」公益活動，農漁會把食材帶進展場，推廣台灣農業。圖／農訓協會提供
響應「台北童樂會」公益活動，農漁會把食材帶進展場，推廣台灣農業。圖／農訓協會提供

由外貿協會和安得烈慈善協會共同主辦的「2026台北童樂會-點亮童心 共好未來」公益活動，於今、明兩日在台北南港展覽館1館4樓盛大登場，其中中華民國農民團體幹部聯合訓練協會統籌號召，集結全台北中南東10家指標性農漁會跨界連線，將最道地的農漁業推廣教育直接搬進南港展覽館，帶領大小朋友「從產地到餐桌」的永續價值，本次也是台灣農漁會首次組團參展。

本次參與的農漁會陣容堅強，涵蓋台灣優質稻米、茶葉、水果與優質漁獲等全台特色農漁特產業。成員包括中華民國農會、中華民國全國漁會、木柵區農會、苑裡鎮農會、田中鎮農會、番路鄉農會、麻豆區農會、新市區農會、佳冬鄉農會以及基隆區漁會。

農訓協會理事長張永成表示，台灣農漁會存在的價值，在於守護地方農漁民權益，透過積極參與公益性質活動回饋社會，彰顯了台灣的農業價值，並促進台灣農業發展。此外，農漁會雖然是地方性社團，但近年來開發許多在網路上受年輕人喜愛的產品；另外帶領農民前進東京與新加坡等地進行展覽行銷，也讓世界看見台灣。

本次展覽中各地農漁會傾囊相授，用食農教育的方式，把來自全台鄉鎮的土地知識與海洋文化濃縮至展場，透過現場豐富多彩的互動展區，打破都市與鄉村的距離，讓生長於都會區的孩子們不必遠行，就能一次親近台灣豐富的物產資源與農漁業魅力。

而為讓食農與食漁教育更具體有趣，10家農漁會在兩天展期中聯合推出10場精心設計的「農漁會的田野浪間食驗室」互動課程。活動現場座無虛席，孩童在農漁會指導員的引導下親自動手操作，像做飯糰、茶葉調飲、手洗愛玉及漁獲處理等，透過視覺、觸覺與味覺等五感體驗，理解食物得來不易。

農訓協會秘書長林國正表示，農漁會作為台灣最在地的社團組織，百年來始終肩負著推動台灣農業發展與照顧農漁民的重大使命。面對現代社會轉型，農漁會的功能早已不限於生產與銷售，在長幼陪伴以及全國性公益參與上，扮演關鍵角色，「農漁會的影響力逐漸擴大，除了行銷吃在地、食當季的觀念，關懷並照顧弱勢責無旁貸，公益的事就要號召農漁會盡力去做。」

公益 教育 稻米

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