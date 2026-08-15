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台中榮總引進全球最快質子治療機 力拚明年初造福癌友

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總質子治療中心大樓今開幕，引進全球最新首部質子治療機。記者趙容萱／攝影
台中榮總質子治療中心大樓今開幕，引進全球最新首部質子治療機。記者趙容萱／攝影

台中榮總斥資41.1億元興建的質子治療中心今開幕，裝設全球首部最先進、速度最快照射不到6秒質子治療機，力拚明年初運用在癌症病患；另斥資42.7億元興建792戶醫護宿舍今天動土，提升醫療量能並打造幸福職場。

台中榮總質子治療中心大樓開幕暨醫護宿舍大樓動土今天下午登場，包括賴清德總統、輔導會主委嚴德發、台中榮總院長傅雲慶、前院長陳適安等人到場。

傅雲慶說，台中榮總質子治療中心2020年4月由前院長許惠恒成立推動小組，2021年1月前院長陳適安接手後，陸續啟動興辦計畫、通過政府核定，2024年2月動工，經歷2月興建完工。

傅雲慶指出，台中榮總斥資41.1億元興建質子治療中心，其中引進全球首部最先進質子治療機經費逾14億元，這部質子治療機最新超導迴旋加速器，體積最小、是前一代1/3，能耗最省、減少40%，能量最高230MeV；質子束流最強1000nA，掃瞄速度最快、每秒100公尺，照射時間最短、不到6秒，目前測試中，力拚明年初運用到臨床病患。

傅雲慶說明，另裝設有亞洲首部智慧核磁導航放射治療機、智慧核磁共振定位儀，以及智慧電腦斷層定位儀；質子治療中心在興建時，特地保留下基地內一株充滿生命力與韌性的百年苦楝樹，希望藉由苦楝樹蘊含的「苦盡甘來」，守護每位癌症病人。

嚴德發強調，醫院二大任務是照顧好病人及員工。台中榮總一直致力於改善職場環境並因應未來需求，投入42.7億元預算興建地上13層、地下3層、共792戶的醫護宿舍大樓；新建的醫護宿舍大樓提供現代化、舒適且高規格的住宿空間，有健身房、瑜珈教室、桌球室等公設，緩解醫護工作壓力，進而提升醫療服務品質。

台中榮總醫護宿舍大樓今動土。記者趙容萱／攝影
台中榮總醫護宿舍大樓今動土。記者趙容萱／攝影

台中榮總質子治療中心大樓今開幕。記者趙容萱／攝影
台中榮總質子治療中心大樓今開幕。記者趙容萱／攝影

台中榮總 癌友 嚴德發

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