高鐵票價將調漲？史哲當面向交長爭取 陳世凱提3大前提

台灣高鐵（2633）N700ST新世代列車15日抵台，董事長史哲也向交通部長陳世凱請命，希望針對凍漲20年票價提出檢討方案。陳世凱也當場回應，只要符合三項條件就能朝調整方向前進。據了解，高鐵規劃明年7月提出新票價案，調漲時間點可能落在2028年9月過後。

史哲致詞時先提出未來高鐵的三大挑戰，其中針對高鐵財務永續部分，他也當面向台下的陳世凱爭取票價調漲。陳世凱回應，第一列車抵達台灣，歷經地震、颱風，運到台灣是不容易的事。遇到地震、颱風、氣候變化，高鐵秉持安全第一的目標，高鐵車廂安全抵達高雄港。這也是大家應變能力的展現。不管遇到天災地變，都能順利克服，讓車輛、旅客安全是最重要的。

陳世凱說，高鐵20年來改變台灣都市發展和產業發展，過去20年造就許多新都市。產業選擇過程以高鐵車站為首選，這樣運具、交通發展的改革，不僅帶動都市移轉和產業發展，對國家整體發展也有無限的產值。看到新車，不僅是一輛新車，也是未來新的高鐵20年發展，對產業、都市發展是相當重要的歷程里程碑。

新的20年開始，陳世凱也提出三大期許，首先是交通體系安全第一，其次為新維修人員的專業培養和人才培育相當重要。第三就是服務，高鐵2.0不僅新車、車站、票務和客戶服務，智慧服務要做到2.0水準，整體水準都要再提高。尤其是運量、運能提高，符合台灣民眾需求。這輛新車明年7月上線，2028年底有12列車上線，整體運量提升25%。

此外，陳世凱也強調，如果要談漲票價，他在意的漲價必須在新車上線之後，讓台灣民眾坐到滿意，再做漲價這件事。

據了解，未來高鐵票價未來會有更多元的票價方案，整體票務系統會進行改善，讓票價更具彈性、更加多元；另外包括財務部分，將會提出全新的計畫，希望透過整體的財務永續規劃，支撐未來新車以及相關設備設施的更新，不管是車輛、車站或其他設備，都需要透過整體財務規劃來支應。

其中票價調整也會是財務規劃其中一環，至於時程，預計明年7月提出，2028年9月12組新世代列車全部上線後，新票價將可實施上路。