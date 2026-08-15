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《Pokémon GO》歡慶10周年 訓練家齊聚大安森林公園站

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
《Pokémon GO》歡慶10週年，在大安森林公園站舉辦活動。圖／《Pokémon GO》提供
《Pokémon GO》歡慶10週年，在大安森林公園站舉辦活動。圖／《Pokémon GO》提供

《Pokémon GO》於15日臺北捷運大安森林公園站「陽光大廳」舉辦十周年特展開幕儀式。10周年特展自8月15日起至9月13日，以「歡慶10周年」為主題，帶領玩家回顧歷年的冒險足跡；同時也設置主題拍照區、冒險進化史，打造專屬打卡熱點、留言牆，邀請所有訓練家寫下對未來冒險的期待與夢想。遊戲團隊也於15-16日周末兩天規劃「皮卡丘」及「伊布」見面會、完成現場任務領10周年紀念贈品、寶可夢集換式卡牌遊戲體驗等多樣活動，遊戲內則釋出周周精彩的社群日及團體戰等內容。

《Pokémon GO》亞太區資深行銷總監許世婉（Elaine Hui）於活動致詞中表示：「2026年對我們來說意義非凡，今年不僅迎來了台北捷運 30 歲生日，《Pokémon GO》也邁入了10周年！今年夏天，從6月開始一路到現在，甚至到9月都會是精彩不斷的一年。也感謝臺北捷運團隊的大力支持，是陪伴大家一路冒險的最佳夥伴，接著周周都有活動，也期盼大家一起出門玩！人越多、越好玩！」。開幕儀式則與「皮卡丘」及「伊布」合影，許下能與訓練家們一起繼續踏上精彩的旅程，迎接下一個輝煌十年的願望！

寶可夢 大安森林公園

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