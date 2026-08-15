下周汽、柴油價格再凍漲 中油：2月底以來已吸收約166億元

中油15日宣布，自17日凌晨零時起，至8月23日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中油指出，中東情勢持續動盪，國際油價波動上漲。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價，並持續執行美伊戰爭專案平穩機制。8月17日至8月23日台灣中油公司各再吸收2.2元及3.5元，合計汽、柴油各共吸收5.9元及5.6元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油指出，自2月28日至8月16日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約166.0億元。