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票價凍漲20年…高鐵擬明年7月提漲價方案 最快2028年實施

聯合報／ 記者孟嘉美／高雄即時報導
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵營運20年，現在票價與通車當時票價一致，首組新世代列車抵台後，董事長史哲也當場向交通部請命，交通部長陳世凱開出3期許，作為漲票價前提。據了解，高鐵預計將於明年7月1日首組新車上線後，提出票價「調整」計畫，不只漲價，還包含票種多元化、彈性化，新票價最快於2028年9月後實施。

台灣高鐵營運以來，北高標準車廂車票維持1490元已20年，2013年10月高鐵雖曾因財改危機，短暫調漲過票價，但後續又於2015年底隨著苗栗站、彰化站與雲林站通車，再度調回原本票價。

據了解，高鐵公司期盼於明年7月1日首組新車上線時，同步提出「票價調整」計畫，新票價最快於2028年9月最後一組新車上線服役後上路。新票價方案不僅會調漲，且將不再侷限於現有的早鳥票、學生票及敬老票等，會納入不同車種、長短途、直達或區間等做討論，開發更「多元」及「彈性」的票種。

高鐵公司董事長史哲也於首組新世代列車「N700ST」抵台典禮上當面向交通部長陳世凱請命。他強調，財務健全是高鐵永續服務旅客的營運關鍵，12組新車全數導入完成後將啟動現有34組「700T」汰舊換新規畫，及檢討現行票價。不過，調漲票價前提是「讓大家先坐爽，再來討論」。

對此，陳世凱也正面回應，交通部不否定高鐵漲價計畫，但有3期許，包含維持運輸安全、提高運能與運量，以及新車「讓旅客坐到滿意」為前提。

高鐵公司董事長史哲當面向交通部請命，欲調漲票價。記者劉學聖／攝影
高鐵公司董事長史哲當面向交通部請命，欲調漲票價。記者劉學聖／攝影

高鐵 漲價 陳世凱 史哲 票價

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