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高鐵20年未調票價 史哲：明年7月1日首輛新車上線後將檢討

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵車隊睽違22年迎來新世代列車，台灣高鐵（2633）向日本採購的12組N700ST首組列車15日正式抵達高雄港。台灣高鐵董事長史哲表示，隨著新車導入成功、乘車品質改善，高鐵明年7月1日新車上路後，將針對「20年沒有調整」的票價進行檢討；此外，新車到來也代表高鐵邁入新階段，未來將面臨雙車型並行、財務永續及深化「高鐵2.0」三大挑戰。

史哲指出，22年前高鐵首輛列車也是在高雄港到港，但當時並非受到殷切期盼，甚至有人以「嘲諷廢鐵」形容；如今經過22年，高鐵已成為台灣重要交通骨幹。2007年高鐵通車時，日均運量約14.6萬人，如今全年日均運量可望突破23萬人，運量成長也反映高鐵已深刻改變台灣民眾的移動方式與生活型態。

史哲表示，從各高鐵車站周邊發展就能看出高鐵對地方的影響。以左營站為例，當年周邊仍是零星農地，如今已帶動北高雄發展，與南高雄亞洲新灣區形成南北兩大發展軸線，近年高雄演唱會經濟蓬勃發展，高鐵也成為重要交通支撐。

他進一步指出，這22年來，高鐵帶動的不只是人口移動，也逐漸改變人口分布。以新竹、竹北為例，45歲以下人口占比達七成，20歲以下人口在新竹約23%、竹北約26%，可見高鐵對人口結構與城市發展產生長期影響，甚至形成所謂的「高鐵嬰兒潮」。

史哲也說，高鐵甚至改變民眾對「去」與「回」的定義。過去南部民眾習慣說「去台北、回高雄」，如今隨著高鐵便利性提高，生活圈逐漸打破南北距離，「去高雄、回台北」也成為新的移動模式。

至於新車到來後的第一項挑戰，史哲表示，高鐵過去20年以單一車型營運，未來將首次面對兩種車型同時營運，後勤維修壓力勢必大幅增加。高鐵能維持穩定營運，關鍵就在於夜間不到5小時的維修窗口，每一分、每一秒都相當重要，未來兩種車型並行後，將考驗高鐵2,000多名相關工作人員的維修及調度能力。

史哲表示，後續將由燕巢機廠承擔相關維修與檢修任務，希望能在兩年內逐步完成整合並穩定運作，讓新舊車型順利銜接。

第二項挑戰則是高鐵的財務永續。史哲指出，高鐵如今已成為均衡台灣的重要交通動脈，也是民眾生活中相互依賴、不可或缺的一環，因此確保高鐵永續營運是高鐵公司的責任，其中財務永續更是首要任務。

史哲表示，隨著新車導入成功、乘車品質改善，後續也將開始檢討舊車汰換問題；至於票價部分，明年7月1日新車上路後，將針對20年未調整的票價進行檢討。他強調，相關票價調整仍須配合新車導入所帶來的運能增加等條件，並非新車上路即代表票價調整。

第三項挑戰則是持續深化「高鐵2.0」。史哲表示，未來不論是車輛、運能或服務，都要持續改善全線服務品質，雖然部分工作已承諾明年完成，但仍有非常多工作要推動，包括20年前設計的車站，隨著旅運需求與周邊城市發展改變，也有進一步改善的空間。

史哲表示，N700ST新世代列車抵台只是第一步，隨著新車陸續投入，高鐵將正式邁入新的發展階段，在提升運能的同時，也將迎接車隊更新、財務永續及服務升級等多重挑戰。

高鐵 史哲 票價

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