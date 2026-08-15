影／台灣高鐵新車廂抵高雄港 明年7月上路、票價20年未調整將檢討

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。高鐵公司董事長史哲表示，待新車順利上路後也將檢討票價。

高鐵公司董事長史哲表示，N700ST新車到來後，將面臨多項挑戰，包括22年來首次同時營運新舊兩款車型，希望能在2年內穩定後勤維修等作業運作；至於財務永續部分，待新車上路後，將針對20年未調整的高鐵票價進行檢討。

相較高鐵現行主力700T列車，N700ST外觀採更扁平流線的空氣力學車鼻設計，全車減重13公噸，車間也採全包覆設計，並搭載全主動減震器系統，可提升30%穩定度、降低10%噪音。此外，N700ST除新增備援電池外，緊急煞車距離也縮短800公尺，進一步提升行車安全性。車廂設計方面，標準車廂及商務車廂的下沉式座椅扶手，均配有110V充電座，椅背增設多功能掛勾，座位上方的行李架也加深。商務車廂另配備椅背護腰墊、加大腳踏墊，並設有雙桌面及專屬閱讀燈。高鐵公司表示，新車預計這2天完成吊掛後，將直送燕巢機場，但若遇上強風、雷擊及過大雨勢吊掛作業恐需暫緩。

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。高鐵公司董事長史哲表示，待新車順利上路後也將檢討票價。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。高鐵公司董事長史哲表示，待新車順利上路後也將檢討票價。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，後續將進行測試，預計明年7月正式營運。記者劉學聖／攝影