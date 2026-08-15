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台灣高鐵N700ST首組抵台啟動測試 2028年9月12組全數上線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
N700ST新世代列車，首組列車15日正式抵達高雄港74號碼頭。記者余弦妙／攝影
N700ST新世代列車，首組列車15日正式抵達高雄港74號碼頭。記者余弦妙／攝影

台灣高鐵（2633）向日本採購的12組N700ST新世代列車，首組列車15日正式抵達高雄港74號碼頭，象徵台灣高鐵車隊更新計畫正式邁入實質階段。首組列車抵台後，將立即送往燕巢總機廠展開組裝、測試及安全檢查，預計今年11月完成靜態測試，明年4月底前完成全數動態測試，12組新車則預計於2028年9月全數投入營運。

台灣高鐵表示，首組N700ST列車抵台後，預計分2天完成吊掛卸載，隨後利用3天深夜時段，以陸路方式運送至燕巢總機廠。列車進入機廠後，將展開多項營運前準備作業，包括組裝測試及各項安全檢測。

高鐵指出，組裝及靜態測試預計於今年11月完成，接續進行動態測試，測試項目涵蓋牽引力、煞車、服務設施等69個細項，並分3階段推進，整體動態測試規劃於明年4月底前全面完成。

在技術合作方面，高鐵表示，首組列車後續檢測作業將由台灣員工與日本廠商專業技術人員共同進行。高鐵先前已派遣部分技術人員赴日本見習，後續將持續與日方共同協作，透過實際檢修與測試累積新車維修技術與經驗，為N700ST正式投入營運做好準備。

高鐵表示，除首組列車外，後續11組N700ST也將依照既定時程，自2026年至2028年間陸續運抵台灣，預計2028年9月12組新車全部上線營運。隨著新車陸續加入車隊，將可進一步擴充高鐵整體運能，提供旅客更充裕的搭乘選擇。

此次N700ST新車抵台，高鐵特別在高雄港舉辦「N700ST新車抵台典禮」，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及台灣高鐵董事長史哲共同出席並進行啟動儀式。隨著嶄新的N700ST列車自貨輪船艙緩緩吊掛卸載、降置於碼頭拖車上，也正式宣告這批新世代列車進入台灣營運前的測試階段。

為歡慶高鐵新車抵台，高雄市政府也配合推出城市燈光活動，8月16日前每天傍晚5時30分至晚間11時，在中央公園捷運站1號出口、愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、美麗島捷運站等地標，點亮代表高鐵的橘色燈光，邀請民眾共同見證高鐵車隊更新的重要時刻。

N700ST是台灣高鐵新一代列車，此次採購12組新車，是台灣高鐵推動車隊更新計畫的重要一環。隨著新車陸續加入，台灣高鐵也將以更加充裕的運能服務旅客，持續提升整體運輸品質。

N700ST新世代列車，首組列車15日正式抵達高雄港74號碼頭。記者余弦妙／攝影
N700ST新世代列車，首組列車15日正式抵達高雄港74號碼頭。記者余弦妙／攝影

N700ST新世代列車，首組列車15日正式抵達高雄港74號碼頭。記者余弦妙／攝影
N700ST新世代列車，首組列車15日正式抵達高雄港74號碼頭。記者余弦妙／攝影

高鐵 高雄港

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