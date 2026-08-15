無症狀脊柱裂難察覺…嚴重恐膀胱受損錯過治療 病友籲導尿管納健保

脊柱裂為少見且難發現疾病，有些患者不會出現症狀，有些則可能會因為神經影響排尿、便祕等。目前台北市有這樣問題的學童共5名，不過外界認為實際數字遠低於登記在案，病友團體擔心孩童在校不敢如廁，且環境不利於上廁所及導尿管耗材等開銷也是問題，呼籲政府可以給付導尿管，減輕病友負擔。

周鈞慈媽媽本身是護理師，長期在心臟科服務，女兒小時候腰部毛髮較多，經小兒科醫師、皮膚科等檢查沒問題，加上後來生長過程也未有狀況，因此難以察覺。不過後來出現頻尿及時常便秘，也以為是女兒水喝不夠、蔬菜吃太少造成。而小腿雖然出現抽痛且曾痛到半夜起床，也以為是生長痛的過渡期

周媽媽偶然看到北榮成立骨肉瘤關懷協會報導，猜想會不會是這個原因造成，找醫師照X光醫師仍覺得不像，後來照了核磁共振才發現是脊柱裂造成的「脊髓拉扯症候群」，已經是高年級的年紀才診斷確診，也才知道過去都誤會小孩了。

周媽媽說，20年前資訊不發達也不知道該如何找資訊，後來接觸到台灣脊柱裂守護協會，經推薦找到醫師求診。醫師表示，脊柱裂的孩子主要腸子會比一般正常人多5成以上的長度，加上比較晚發現，脊柱裂神經已被拉扯使其功能變成比較遲鈍，因此動刀放鋼板在脊椎，但也只能避免病情情緒惡化，已經影響的無法改善，因此對於腎臟、腸胃科等需要吃藥及長期追蹤。

周鈞慈表示，所幸上廁所等相關功能影響不大，現在在學校上課只有讓同學知道自己脊椎受傷開刀過，也未解釋過相關疾病，因為真的不容易了解。

周媽媽說，其實有很多患者病狀不明顯，有些人根本不會發現，但嚴重的患者真的會影響生活，還會需要長期仰賴導尿管協助，其實生活上會受到很多不便，但其實醫師也很難察覺，且疾病會牽涉到各科，因此需要整合門診及跨領域才能好好被發現。

周媽媽表示，有位病友成年後才發現，但因為膀胱過去因為長期刺激，發現時已經嚴重變形及萎縮，且希望可以照膀胱鏡但卻連醫師都覺得不需要，怎料後來發現時已經膀胱癌末期，不幸離世，因此希望各界可以好好重視。

北榮經醫學中心神經外科主治醫師陳信宏說，脊柱裂並非相當少見，有研究發現每4個白種人就有1個有相關症狀，但現在預防性手術成功，現在有超過8成可以像正常孩童一樣。

陳信宏解釋，脊柱裂為神經性膀胱，膀胱收縮及括約肌同時放開，造成動作無法協調，就可能出現尿失禁及解便困難的狀況。針對神經性膀胱患者的導尿需求，他說，目前泌尿外科相關學會已向衛福部爭取將導尿耗材納入健保給付，但因神經性膀胱患者不只包括脊柱裂患者，也包括車禍造成脊髓損傷、癱瘓等患者，因此相關給付仍涉及整體政策及適用對象，需要進一步討論。

陳信宏建議，現行健保對糖尿病患者使用胰島素針具等醫療耗材已有給付，因此導尿管、導尿相關用品及消毒用品等，若屬疾病治療所需，也應朝健保給付方向努力；至於尿布則目前並非健保醫療給付範圍，可由相關協會及社會福利體系爭取補助。

陳信宏說，脊柱裂患者的照護不能只靠醫療端，尤其部分患者原本生活沒有明顯問題，進入校園後卻因需要導尿而擔心疾病曝光，甚至選擇憋尿或不喝水，反而造成更嚴重的健康後果。

台北市副市長林奕華表示，脊柱裂患者若有中度功能障礙，可能需要學校提供額外協助，例如安排教室鄰近無障礙廁所，目前台北市教育體系已有相關支持機制。不過，今年申請相關協助的學生僅5人，實際人數會再進一步了解申請學生的年齡層及需求情形。

另外針對導尿管的補助，林奕華說，目前中央尚未有具體的獨立給付項目，因此地方政府先透過社會福利及民間資源提供協助。