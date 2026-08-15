創醫療院所紀錄 長庚醫院家庭日2100位員工及眷屬進大巨蛋看球

長庚醫療體系為慶祝創院50周年，8月14日晚間共2100位員工及家屬至大巨蛋觀看職棒球賽，為大巨蛋開幕以來，醫療院所家庭日單場參與人數紀錄，院方表示，參加員工分別來自林口、台北、基隆、土城及桃園共5大院區，包括院長級主管、醫療體系行政中心主管等全員到場，院方舉辦此活動，是希望平時忙碌守護病人的醫療團隊，能轉換角色、為自己充電。

昨天球賽為味全龍對戰樂天桃猿隊，長庚醫療決策委員會主委程文俊受邀開球，由前職棒名將、「大師兄」林智勝蹲捕接球，現場氣氛熱絡，長庚員工組成應援團熱情吶喊。程文俊說，長庚成立50年來，最重要的力量就是每一位員工，醫療工作節奏緊湊、責任重大，因此更希望打造讓同仁能安心工作、兼顧家庭，也能適時放鬆的友善職場。

長庚醫院重視運動員健康，在董事長王瑞慧支持下，在2014年就推動「運動醫學整合照護計畫」，並成立長庚運動醫學中心，整合骨科、復健科、運動醫學及相關專業團隊，提供運動員從傷害預防、診斷治療到復健的整合照護，並舉辦運動醫學年度學術研討會，去年除運動醫學專家外，亦邀請味全龍前職棒選手徐若熙、總教練葉君璋分享職業運動經驗。

長庚醫院指出，長庚持續從薪酬福利、職場照顧到員工身心支持，打造友善幸福的工作環境，自2023年起已連續三年獲得幸福企業金獎肯定，2025年並獲「台灣健康永續獎」職場福祉領袖獎、高齡友善領袖獎及護理人員幸福獎等肯定，除台北外，高雄長庚、嘉義長庚今年分別舉辦員工家庭日棒球活動，走進澄清湖棒球場、嘉義市立棒球場，共計吸引約1200位員工與眷屬到場觀賽。