台灣高鐵首組新車首落地台灣 2天內吊掛完後直送機廠測試

台灣高鐵首組新世代列車「N700ST」歷經白海豚颱風、西南氣流考驗，飄洋過海3天多，於上午8時左右終於抵台，並於吊掛後首度落地台灣。董事長史哲感嘆，22年前新車到港，社會說質疑是「廢鐵」，如今卻是社會萬眾矚目焦點。新車預計於這兩天完成吊掛後，陸續送往燕巢機場進行後續測試。

台灣高鐵時隔22年再買新車，12組新世代列車「N700ST」首組7月30日在日本出廠，但來台路上好事多磨，抵台典禮也因此延至下午2時進行，包含交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及日台交流協會台北事務所代表片山和之等300位貴賓出席見證。

首組新車原訂8月6日從笠戶港出海、預計今天凌晨5時左右新車抵達高雄港74號碼頭。不過先是遇上白海豚颱風攪局，新車11日傍晚約6時左右才正式啟航。進到台灣海峽後，又受西南風影響，海象不穩，但大船終是於今天上午8時左右順利入港，宣告N700ST在台灣落地生根。

高鐵公司董事長史哲指出，22年前同樣在74號碼頭「700T」列車到港，但當時社會質疑高鐵會是「廢鐵」，22年後「N700ST」到場，社會氣氛丕變，是高鐵多年來好成績的見證。

陳其邁則表示，期盼台灣高鐵若要設建營運總部，或是擴大規模，請優先選擇高雄市，市府將會全力配合。

陳世凱表示，新列車投入服務後交通部對台灣高鐵有三大要求，包含安全永遠是第一、運能與運量需拉高到符合旅客需求，及調漲票價的前提必須是「讓旅客坐到滿意」。

高鐵公司表示，新車預計這2天完成吊掛後，將直送燕巢機場，但若遇上強風、雷擊及過大雨勢吊掛作業恐需暫緩。

乘載著首組新世代列車「N700ST」的12節車廂貨輪，於今天上午8時左右入港。圖／台灣高鐵提供

乘載著首組新世代列車「N700ST」的12節車廂貨輪，於今天上午8時左右入港。圖／台灣高鐵提供

乘載著首組新世代列車「N700ST」的12節車廂貨輪，於今天上午8時左右入港。圖／台灣高鐵提供

乘載著首組新世代列車「N700ST」的12節車廂貨輪，於今天上午8時左右入港。圖／台灣高鐵提供

乘載著首組新世代列車「N700ST」的12節車廂貨輪，於今天上午8時左右入港。圖／台灣高鐵提供

乘載著首組新世代列車「N700ST」的12節車廂貨輪，於今天上午8時左右入港。圖／台灣高鐵提供

首組N700ST列車12節車廂吊掛完後將直送燕巢機廠。記者劉學聖／攝影