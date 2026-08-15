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最大校服Party在新北 「當大人高校祭」今晚熱血接力、人氣藝人開唱

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供
2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供

2026當大人高校祭今日在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，以及盧廣仲、麋先生、宇宙人、怕胖團等人氣卡司，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。

今日就連捷運板橋站也加入高校祭行列，一日限定播放復刻版音樂，民眾一出站就能循著熟悉旋律，一路走進這場夏日青春盛典。走進市民廣場，高校感直接拉滿，現場打造校園風入口、創意窗景走廊及粉筆互動拍照區，更推出「當大人早餐店」、「當大人福利社」等限定場景，從教室、福利社到校園記憶一路搬進活動現場。

派翠克、宇珊搭檔主持串起雙舞台演出。社團成發舞臺由板橋高中、海山高中熱音社及北大高中吉他社帶來樂團演奏與歌唱，永平高中芷韻手語社以手語舞蹈展現青春創意；新北高中日本文化研究社則結合Cosplay、舞蹈與御宅藝，樹人家商更與主持人派翠克跨界合作，從音樂、舞蹈到特色文化展演，秀出高校社團的多元實力與熱力。

主舞台則集結24校原創畢業歌及盧廣仲、麋先生、宇宙人、怕胖團等9組人氣藝人與樂團接力開唱。入選學生從詞曲創作、樂器演奏、錄音製作到MV拍攝全程參與，曲風橫跨龐克、電音、民謠及饒舌，將校園生活、同儕情誼與畢業心情化為青春旋律，也唱出迎向成年世界的期待與勇氣。晚間將由新北市長侯友宜親自頒發原創畢業歌第一名獎項，為學生的音樂創作喝采。

而且活動越夜越精彩，晚間還有高校祭限定彩蛋。現場預計重現《啟程》十週年復刻大合唱，讓熟悉這首歌的不同世代一起開口唱；盧廣仲也將壓軸登臺，為今年夏天留下專屬的青春回憶。

此外，除了舞臺之外，「校園福利社」同樣人氣滿滿，「當大人福利社」規劃似顏繪、塔羅牌、絹印手作及拍貼機等互動體驗，校園與教室場景也成為熱門拍照點；「靜態社團展」新北高中單車社分享騎行文化與修繕技巧，板橋高中書畫藝術社展出繪畫及手作創作，不只高中生玩得投入，也讓民眾再次找回熟悉的校園記憶。

教育局表示，「當大人高校祭」讓學生的原創音樂、社團文化與興趣走出校園，也讓曾經穿過制服、唱過畢業歌的每一個人，在音樂與歡笑中重新遇見自己的高中時光。

2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供
2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供

2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供
2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供

2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供
2026當大人高校祭今在新北市民廣場熱血登場，集結24校原創畢業歌、特色社團展演、創意市集，演唱會與社團成發雙舞臺從中午同步開演，將一路接力到晚上，讓市民廣場化身全台最大校服PARTY。圖／新北教育局提供

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