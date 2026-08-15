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高鐵首組新世代列車明年7月上線 史哲：將檢討舊車汰換、現行票價

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵公司董事長史哲宣布明年新車運行後將啟動列車汰舊及調漲票價評估計畫。記者劉學聖／攝影
高鐵公司董事長史哲宣布明年新車運行後將啟動列車汰舊及調漲票價評估計畫。記者劉學聖／攝影

台灣高鐵首組新世代列車今天上午抵達台灣，預計明年7月1日投入服務。而董事長史哲也鬆口，新車導入成功後，將顯著改善乘車品質，因此高鐵也將啟動票價檢討機制，但前提是會先「讓大家坐爽」才會漲價。

台灣高鐵斥資近300億，購買12組新世代列車「N700ST」，首輛新車今天順利抵台，預計明年7月1日投入營運服務。

台灣高鐵董事長史哲表示，財務永續是讓高鐵長年營運的關鍵。因此新車導入完成後，將啟動現有34組列車的汰舊換新檢討作業，且於明年新車上路後，公司也將對票價進行檢討。不過史哲強調，調漲票價的前提是「讓大家先坐爽，再來討論」。

史哲指出，首組新車明年上線後，台灣高鐵共會迎來三項挑戰。除了票價難題外，這也將是高鐵營運來，首度一次運行2車種列車。對於僅能用夜間5小時內完成檢修的後勤維修帶來不小壓力，但期盼團隊能於2年內讓一切轉變能順利解決、維持穩定運行。

此外，高鐵會持續深化「高鐵2.0」服務提升計畫，其中，改善全線通訊品質預計於明年底完成。

高鐵 史哲 票價

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