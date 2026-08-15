高鐵首組新世代列車明年7月上線 史哲：將檢討舊車汰換、現行票價

台灣高鐵首組新世代列車今天上午抵達台灣，預計明年7月1日投入服務。而董事長史哲也鬆口，新車導入成功後，將顯著改善乘車品質，因此高鐵也將啟動票價檢討機制，但前提是會先「讓大家坐爽」才會漲價。

台灣高鐵斥資近300億，購買12組新世代列車「N700ST」，首輛新車今天順利抵台，預計明年7月1日投入營運服務。

台灣高鐵董事長史哲表示，財務永續是讓高鐵長年營運的關鍵。因此新車導入完成後，將啟動現有34組列車的汰舊換新檢討作業，且於明年新車上路後，公司也將對票價進行檢討。不過史哲強調，調漲票價的前提是「讓大家先坐爽，再來討論」。

史哲指出，首組新車明年上線後，台灣高鐵共會迎來三項挑戰。除了票價難題外，這也將是高鐵營運來，首度一次運行2車種列車。對於僅能用夜間5小時內完成檢修的後勤維修帶來不小壓力，但期盼團隊能於2年內讓一切轉變能順利解決、維持穩定運行。

此外，高鐵會持續深化「高鐵2.0」服務提升計畫，其中，改善全線通訊品質預計於明年底完成。