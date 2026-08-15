脂肪肝致肝硬化⋯台大院長曝瘦瘦針國外獲脂肪肝適應症 籲健保納給付

肝癌為我國10大癌症中第2位，在病毒性肝炎防治政策推動下，我國已達聯合國消除C肝目標，並持續推動B肝防治。肝病防治學術基金會持續舉辦「全民腹超計畫」鼓勵民眾接受腹部超音波檢查揪出肝病。台大醫院院長余忠仁今天在基金會32周年慶活動中提到，病毒性肝炎逐步減少，民眾應重視脂肪肝炎，減肥用瘦瘦針已在國外取得嚴重脂肪肝適應症，我國健保給付也應盡快納入。

余忠仁指出，衛福部已在2025年宣布我國消除C肝，目前正朝消除B肝邁進，而目前對全民最重要的肝病為「脂肪肝」，可透過肝纖維化掃描、腹部超音波揪出非病毒性病變，腹部超音波也是肝基會重要發展方向，民眾生活水準改善、飲食愛好改變，脂肪肝不容易消失，因脂肪肝已知與慢性肝炎、肝硬化有關，瘦瘦針已在國外取得嚴重脂肪肝適應症，建議我國健保應盡快納入給付。

肝基會董事長許金川說，32年前台灣每5位成人就有1位B肝帶原者土地，1986年基金會創會董事長宋瑞樓擔任前衛生署肝炎防治委員會主委，推動新生兒全面注射B肝疫苗，目前台灣年輕人B肝帶原率已從15%下降至1%以下，不過，40歲以上帶原的「舊台灣人」須特別關注，肝基會持續推動「全民超了沒？」腹超活動，呼籲B、C肝帶原者每半年1次、40歲以上民眾每年接受腹部超音波檢查。

肝基會總執行長楊培銘指出，慢性肝病及肝硬化已落至10大死因之外，肝癌在10大癌症死因中，也從連續40年高居首位，將至第2名，其中8成與B、C型肝炎有關，國健署2025年宣布擴大病毒性肝炎篩檢對象，增加200萬人受惠，主動篩檢、積極追蹤、及早治療為預防肝硬化、肝癌關鍵三部曲，B肝治療可有效控制病情，C肝藥物近100%可根除患者體內C肝病毒。

衛福部健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，目前尚未接獲脂肪肝用藥建議給付案，後續倘接獲相關案件，將依健保程序辦理。