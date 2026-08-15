以為遇詐騙！陌生人傳訊求「驗證碼」 他聰明約警局見結局超意外

一名男網友近日在Threads分享一段奇遇，表示自己突然收到一名自稱住在竹北的女子聯繫，對方稱丈夫的手機號碼與原PO目前使用的號碼「只差一碼」，因LINE帳號驗證遇到問題，希望原PO能提供手機收到的驗證碼。由於涉及帳號安全，原PO起初也相當警戒，甚至懷疑這是否是新的詐騙手法。

根據原PO描述，女子表示，丈夫的LINE無法通過官方手機驗證，連綁定的信箱也無法登入，問題已經持續處理約一周，官方雖回覆「處理中」，後續卻遲遲沒有下文，因此才想聯絡目前使用該門號的人，希望能協助提供驗證碼。

過程中，女子甚至表示「我都幫佛教製作海報，所以不會是壞人」，試圖讓原PO放心。不過，涉及帳號驗證碼，原PO並未因此放下戒心，反而提出「約在警察局」見面，沒想到對方竟爽快答應。

最後，這場看似可疑的聯繫，竟真的在台北的警局相見後獲得解答。原PO透露，對方是一對特地從竹北北上的夫妻，雙方確認身分後，原PO才將驗證碼提供給對方，協助其嘗試找回使用多年的LINE帳號，後續對方也真的如願找回帳號。

有網友進一步解釋事情原委，指出原PO目前使用的手機號碼，過去其實是這名丈夫使用的門號，男子後來更換電話號碼，舊門號經電信業者重新釋出後，才由原PO成為新用戶。然而，男子的LINE帳號仍綁定舊手機號碼，加上當初Gmail帳號所設定的手機也是這支號碼，LINE遭強制登出後，才會陷入無法重新驗證的窘境。

原PO也坦言，這次事件「不是詐騙的機率應該蠻低」，並建議若民眾遇到類似情況，可以約在住家附近的警察局或派出所，再決定是否協助。

不過，也有網友提醒，這次雖然是正面案例，仍不能因此降低對「驗證碼」的戒心。網友指出，「告訴我們一次驗證碼就好」本身就是相當危險的說法，因為只要取得驗證碼，可能就能進行許多帳號操作，未必還需要其他個資。