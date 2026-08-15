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電腦斷層需等1年！台大「轉檢」病人塞爆市聯醫 院長嘆放射師全台缺工

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁今天透露，台大病人數量「實在太多」，且一旦發現異常，必須啟動定期追蹤，目前排程需一年時間。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁今天透露，台大病人數量「實在太多」，且一旦發現異常，必須啟動定期追蹤，目前排程需一年時間。記者林琮恩／攝影

台大醫院電腦斷層（CT）排程備受討論，日前有病友反應，等候檢查時間至少需半年。台大醫院院長余忠仁今天透露，台大病人數量「實在太多」，且一旦發現異常，必須啟動定期追蹤，目前排程需一年時間，該院與台北市立聯合醫院陽明、和平院區啟動轉檢，光是轉檢陽明院區病人數每月已達400人，將對方檢驗量能「塞滿」，為此已研擬和第三家分院仁愛分院合作。

余忠仁指出，台大醫院病人數量多，且一位病人發現異常，後續必須啟動追蹤，導致電腦斷層篩檢需求量居高不下，目前等候時間需長達1年，院方透過多元管道疏解篩檢排程，請部分病人改至鄰近的台大癌醫中心分院受檢，據統計每年轉檢人次達1萬7千人，且人無法疏解人潮，為此，在今年開始與市聯醫啟動合作轉檢機制，第一階段鎖定陽明、和平院區，未來將再與仁愛院區合作。

為提高病人轉院受檢意願，台大醫院安排專車接駁，並由專人帶路避免病人在市聯醫受檢時，因不熟悉流程、動線而受影響，轉檢病人通常可在一至兩天內完成檢查，並在隔周回台大總院由醫師解析報告。

余忠仁說，該院轉檢陽明院區病人每月400人，已將對方檢驗量能「塞滿了」，仍無法全數消化，為此，在企業界支持下，院方將在新落成的健康大樓，新設兩台電腦斷層、兩台磁振造影設備。

電腦斷層設備不足、放射師人力缺口為台大醫院檢查塞車主要原因。余忠仁指出，該院電腦斷層設備數量與台北榮總醫院相差四台，為此，每台設備執行檢查量為北榮兩倍，新增二台儀器，每月約處理一千位病人，可望減少病人等待時間。

台大醫院放射師缺額仍有10餘人，余忠仁說，「民眾對台大醫院需求大，我們會盡力滿足」，已透過加薪持續招募，逐步補足員額，不過，部分放射師人才被高薪、不必輪班的電子廠吸納，人力荒為全國性困境。

台大 電腦斷層 缺工

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