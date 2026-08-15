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中市高齡駕駛換照率破74% 監理所推一站式服務 從未稱人力不足

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中區監理所推動高齡駕駛換照業務，強調截至目前為止，台中市轄區內辦理換照成效顯著已突破74%。圖／台中監理所提供
台中區監理所推動高齡駕駛換照業務，強調截至目前為止，台中市轄區內辦理換照成效顯著已突破74%。圖／台中監理所提供

為保障高齡長者用路安全與權益，台中區監理所持續全力推動高齡駕駛換照業務，截至目前為止，已於台中市轄區內辦理場內外換照服務共計179場次，辦理換照成效顯著已突破74%，並澄清有關換照「人力有困難」報導，強調已主動調配人力配合下鄉。

台中區監理所指出，為實現「長輩就近一次完成體檢、認知功能測驗講習及領取駕照」的貼心服務，已跨機關合作擴充體檢量能，陸續於北區（結合欣達診所）、豐原區（結合豐原醫院）、東勢區（結合衛生所）、清水區（結合童綜合醫院）及沙鹿區（結合光田醫院）等五大區域推動「一站式」換照服務。

目前全市高齡駕駛換照業務，累計服務1萬6754餘人，以台中市今年6、7月通知應辦理人數2萬2638人計算，已突破74%，且為提升體檢與換照便利性，台中區監理所與台中市衛生局保持密切合作；目前台中市共有63處醫療院所可提供高齡體檢服務；在衛生局要求各區衛生所提升體檢量能並簡化流程後，基層衛生所的服務效率已明顯提升。

針對部分媒體報導提及「監理站稱人力有困難」一說，台中區監理所澄清，台中所從未向民意代表或地方政府反映「人力不足無法配合」等情事，內部均主動且積極調配人力以因應各項業務需求，未來也將持續結合地方政府、醫療院所及社區資源，擴大規劃與辦理一站式服務場次。

台中所強調，凡地方各界、民意代表或區公所提出下鄉行動服務需求，監理所皆主動聯繫，只要場地與設備符合長輩安全及作業規格，均已妥善安排場次深入社區辦理；未來亦將持續秉持服務熱忱，提供高齡長輩更溫馨、便利的換照體驗。

台中區監理所推動高齡駕駛換照業務，強調截至目前為止，台中市轄區內辦理換照成效顯著已突破74%。圖／台中監理所提供
台中區監理所推動高齡駕駛換照業務，強調截至目前為止，台中市轄區內辦理換照成效顯著已突破74%。圖／台中監理所提供

台中區監理所推動高齡駕駛換照業務，強調截至目前為止，台中市轄區內辦理換照成效顯著已突破74%。圖／台中監理所提供
台中區監理所推動高齡駕駛換照業務，強調截至目前為止，台中市轄區內辦理換照成效顯著已突破74%。圖／台中監理所提供

換照 高齡駕駛 人力

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