AI機器人進軍台東醫療！181名癌症醫療人員齊聚論壇

第二屆「2026東台灣癌症論壇」今天在台東桂田酒店登場，吸引181名癌症及安寧醫療從業人員參加，今年以「癌症全人照護、癌症精準醫療、AI機器人醫療應用」為三大主軸，除邀集國內癌症專家學者分享臨床實務，也首度在台東展示多項AI機器人及智慧醫療應用，盼透過科技跨越距離，縮短東台灣醫療資源落差。

台東馬偕副院長張義芳表示，希望透過不同領域專家的經驗分享與實務交流，呈現癌症從預防、診斷、治療到復健及生活支持的多元面向，同時探索新興科技如何與臨床實務結合。

此次論壇攜手工研院及多家智慧醫療產業夥伴，現場展示AI外骨骼、智慧醫療物流機器人、醫療器械消毒機器人、長照翻身機器人、AI Agent智慧醫療服務及生成式AI病歷應用等成果，讓醫療人員實際了解智慧科技如何走入臨床。

工研院執行長陳立偉表示，這是台東首次出現AI機器人醫療應用展示，透過台東馬偕與工研院合作，讓智慧科技逐步落地東台灣醫療場域。

張義芳指出，他於前年9月來台東後，看見台東癌症醫療資源及資訊不足，因此與台東基督教醫院合作，至今已共同辦理22場「雙東癌症論壇」，進行臨床案例及學術交流；去年舉辦首屆東台灣癌症論壇後，今年再邀國內癌症專家來台，擴大跨領域對話。

今年論壇除探討質子醫療發展趨勢，也涵蓋免疫療法、肺癌、大腸直腸癌、乳癌、肝癌及偶聯技術等臨床議題，並納入營養策略、芳香療法及癌症靈性照顧，從疾病治療延伸至身心靈全人照護。

其中最受矚目的，是台東馬偕與工研院近兩年合作推動的智慧醫療成果，包括AI外骨骼協助癌症病友復健、AI病歷整合與臨床決策輔助、智慧物流及院內運送機器人等，現場並進行實機展示與操作。

張義芳表示，癌症病人的需求已從疾病治療延伸至生活品質、功能恢復及長期健康管理，需要醫療、學術與產業共同投入。未來希望透過科技跨越距離，讓病人不必承擔不必要的長途移動，逐步實現台東癌症智慧醫療及醫療平權。