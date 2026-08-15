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足底傷口半年未癒 台南6旬婦就醫才發現糖尿病神經性潰瘍

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院皮膚科醫師王羽安提醒，下肢傷口若數周未癒，應儘早就醫找出病因，糖尿病患者更要留意足部傷口，以免因感覺神經異常延誤治療。圖／奇美醫院提供
奇美醫院皮膚科醫師王羽安提醒，下肢傷口若數周未癒，應儘早就醫找出病因，糖尿病患者更要留意足部傷口，以免因感覺神經異常延誤治療。圖／奇美醫院提供

台南一名60歲婦人因在家赤腳行走時，不慎踩到尖銳物造成足底傷口，原以為只是一般外傷，持續至診所換藥，沒想到半年過去傷口不僅未癒，反而越來越深，轉至奇美醫院皮膚科就診，竟發現罹患糖尿病，傷口屬於糖尿病引發的神經性潰瘍。經轉介新陳代謝科接受治療及衛教，數月後傷口才逐漸癒合。

奇美醫院皮膚科主治醫師王羽安表示，下肢慢性潰瘍並非單一疾病，常見原因包括靜脈性、動脈性及神經性潰瘍，若未找出病因，即使持續換藥，也可能反覆感染，嚴重時甚至面臨截肢風險，因此傷口久未癒合，應由醫師從傷口位置、外觀及病史等面向綜合判斷。

王羽安指出，靜脈功能不良也是常見原因，久站、久坐、肥胖、曾有深部靜脈栓塞等族群風險較高，患者可能出現小腿褐色色素沉澱、皮膚變硬等症狀，甚至形成俗稱「倒香檳酒瓶腿」；這類傷口發炎時外觀可能與蜂窩性組織炎相似，若單純使用抗生素卻未改善，應進一步確認是否為靜脈循環問題。

她提到，糖尿病足最令人擔心的是「不會痛」，因糖尿病造成周邊神經感覺異常，患者可能踩傷或磨傷腳部卻渾然不知，等到發現時傷口往往已擴大、變深，甚至侵犯骨骼，因此患者除控制血糖，也應每天檢查雙腳及鞋內是否有異物，避免赤腳行走、長時間泡腳，並選擇寬楦鞋及無明顯車線的襪子。

王羽安提醒，慢性傷口照護不能只靠消毒、擦藥，應依不同階段選擇適當處置，院方也提供低能量雷射等治療；清潔傷口可使用生理食鹽水，避免自行使用酒精、雙氧水或抗生素藥膏，若傷口超過數周仍未癒合，或反覆出現紅腫、滲液等情形，應儘早就醫找出病因。

台南 糖尿病 神經

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