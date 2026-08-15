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嘉南療養院救護車超過1小時抵達 石崇良：先查個案再全面檢討
嘉南療養院一般精神科主任沈正哲爆料院內2名患者出現生命徵象不穩、需要緊急送醫，外包救護車依規定應於25分鐘內抵達，卻延遲到1個多小時才到，期間無法求助119，該情況向院方反映皆未獲改善，因此向衛福部投訴後。衛福部長石崇良今回應，如何建立緊急後送的機制需要去檢討，17日將派員了解。
沈正哲表示，院內外包救護車合約明訂25分鐘內到場，2起事件卻分別超時，質疑契約規範未落實。過去曾因患者生命徵象不穩撥打119，事後遭衛生局關切。他建議院方應與消防、衛生局建立明確緊急外醫流程，也可與鄰近綜合醫院合作，由醫院派遣救護車接送危急患者，並限期提出改善措施，但時至今日仍無改善方案，才決定ＰＯ文爆料。
石崇良今出席國際生命科學暨品牌金融高峰論壇會前受訪說，依據醫療法或緊急醫療法規定，都有規範醫療機構對於緊急病人，在沒有辦法處置情形下要先做初步緊急處置，要安排轉院送醫。
石崇良說，過去在精神療養院收治患者可能不只是精神疾病，也可能產生內科疾患。所以除了要強化醫院本身人員的緊急處置能力外，如何建立緊急後送機制也是需要去檢討。目前已請衛福部醫福會副執行長，周一前往台南了解，同時拜會當地衛生局跟消防局，對整體後送流程來做一個檢討跟精進。並去了解各地區不同的做法，先了解個案，再到未來擴大到全面性的檢討，確保病人的生命安全。
至於目前個案在後送上是否出現疏失，石崇良回應，將待下周一前往了解後做相關判斷。
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