只剩5天！台東博覽會倒數 暑假最後一波「玩台東」就趁這週末

暑假進入最後倒數，台東博覽會也只剩最後5天！隨著8月下旬開學日逼近，想趁暑假尾聲帶孩子出遊、安排一趟台東小旅行的民眾，這個週末將是最後一波「玩台東」的好時機，台東博覽會、熱氣球嘉年華等活動也進入最後階段，喜歡台東慢遊、親子旅遊的遊客可把握最後機會。

今年台東博覽會以「SLOW FOR LIFE」為主題，透過展覽、生活體驗及地方特色活動，呈現台東不同面貌。隨著活動進入最後5天，現場也迎來暑假最後一波旅遊人潮，除了外地遊客，不少台東在地民眾也把握暑假尾聲，安排親子出遊或再到博覽會走走。

對外地遊客而言，這個週末來台東，可以把博覽會與市區及周邊景點串聯安排，不必趕行程，利用一、兩天時間感受台東的慢生活。白天逛博覽會、走訪市區特色景點，傍晚則可安排海濱、公園等地，晚上再品嘗台東在地美食，讓一趟旅程同時兼顧活動、休閒與美食。

除了台東博覽會，暑期登場的台灣熱氣球嘉年華也進入最後階段，對許多親子家庭而言，這也是暑假最後一波安排台東旅遊的重要誘因。遊客可依活動時間安排白天、傍晚不同時段行程，把握暑假結束前的最後旅遊時光。

對台東在地家庭來說，則不一定要安排長途旅行，趁著週末帶孩子到博覽會逛逛，同樣可以感受暑假最後的熱鬧氣氛。尤其不少家庭平時忙於工作及課業，開學後生活步調又將恢復正常，趁開學前留下最後一段親子時光，也成為不少家長安排週末活動的選擇。

隨著博覽會進入倒數階段，相關觀光、餐飲及商圈業者也期待再迎來一波暑假人潮。暑假期間台東持續有大型活動帶動觀光，對旅宿、餐飲、交通及地方商家而言，最後5天也是暑期觀光市場最後的衝刺期。

台東博覽會將持續至20日，剩下最後5天。對還沒造訪過的遊客而言，這個週末可能就是暑假最後一次安排台東之旅的機會；對已經來過的民眾，也可以趁活動進入尾聲，再走一趟熟悉的場域，感受不同於平日的台東。