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以後，也記得好好吃飯！46歲網紅「肥大叔」今告別式粉絲冒雨送行

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，並拿著白色與藍色氣球為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影
網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，並拿著白色與藍色氣球為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影

46歲的知名料理直播主網紅肥大叔」何昱輝本月5日離世，震驚各界，家屬今在台中東海福順會館舉行告別式，現場還擺放肥大叔微笑掌杓照，以及寫有「以後，也要記得好好吃飯」話語，不少粉絲冒雨前來，並且持白色與藍色氣球淚別送行。

肥大叔生前以直爽、幽默的料理教學風格走紅，粉絲專頁擁有高追蹤數，46歲正值壯年卻傳出離世噩耗，令廣大網友感到萬分遺憾。

肥大叔告別式今天上午8時30分在台中東海福順會館公祭，入口處擺放多張肥大叔微笑掌杓照，寫有「以後，也要記得好好吃飯能和你們相遇，是我這輩子的福氣，願往後都能有笑、有愛，也有好日子」話語，一旁還有寫有「永懷網紅肥大叔」花圈電子花車。粉絲冒雨參加公祭，並且拿著白色、藍色的氣球送行。

家屬透過肥大叔粉絲專頁，公布告別式公祭時間，並且全程直播，粉絲透過網路為肥大叔送行，紛紛表達不捨「大叔一路好走」、「心好痛唷」、 「大叔永別了」、 「哭了」。

網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影
網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影

網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影
網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影

網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影
網紅「肥大叔」粉絲今冒雨參加告別式，為肥大叔送行。記者趙容萱／攝影

肥大叔 告別式 網紅 粉絲

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