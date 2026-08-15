今雨彈升級 南部短延時豪雨 下周低壓帶接力全台天氣都差

未來1周台灣地區天氣不穩定，中央氣象署預報員張承傳表示，今明兩天主要受到西南風影響，下周一開始進入低壓帶的環境，降雨比較多一些。

他說，今天受到西南風影響，海峽持續有對流雲系移進南部和嘉義一帶，所以嘉義以南地區今天斷斷續續容易出現短暫陣雨或雷雨現象，中部地區也會有局部降雨。北部、東半部地區上半天天氣比較穩定，但中午過後有午後雷陣雨的發生。

降雨趨勢，張承傳表示，今明兩天嘉義以南地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區也會有局部性短暫陣雨或雷雨；北部、東半部地區上半天多雲到晴，不過午後也都會有局部短暫雷陣雨出現。

雨勢方面，他說，今明兩天在嘉義以南地區整天都容易有局部大雨出現，午後則是在各地山區、北部地區也會有局部大雨，今天甚至在南部地區會有短延時豪雨發生機率。明天午後大台北地區也可能出現短延時豪雨。

張承傳表示，下周一台灣進入低壓帶環境，天氣型態不穩定，降雨比較多一些，尤其中午過後整個西半部地區和東半部山區午後都會有局部短暫雷陣雨。風向上有點偏東風到偏南風，所以南部地區、東半部地區，夜間、清晨、上午也可能有局部短暫陣雨出現，甚至在大台北地區和基隆北海岸也會有零星降雨。

他說，下周五風向偏南風，除了午後的東半部地區和西半部地區，會有午後雷陣雨之外，南部地區和東南部地區非午後時段也可能會有局部短暫陣雨現象。下周一至下周四，新竹以南留意局部大雨。下周五，午後西半部地區都容易有大雨出現。

溫度趨勢，未來1周變化不大，張承傳表示，比較偏向夏季型的高溫炎熱天氣，各地高溫32至35度左右，今天大台北地區和彰化、花蓮、台東地區，今天還是會有局部36度以上高溫發生機率，比較悶熱一些。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供