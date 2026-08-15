快訊

美國密西根爆連環槍擊「5死1命危」！39歲嫌犯也死亡

陳幸妤留言也沒了…趙建銘診所Google負評遭刪光 評價回到4.6顆星

葛斯齊深夜開砲！點名「杰威爾藝人」好自為之 ：和黃子佼沒兩樣

聽新聞
0:00 / 0:00

痛到無法走！7旬嬤長時間站著顧孫釀靜脈曲張惡化 醫示警：嚴重恐沒命

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
靜脈曲張合併急性血栓性靜脈炎，術前（左）、術後（右）比較。圖／長庚醫院提供
靜脈曲張合併急性血栓性靜脈炎，術前（左）、術後（右）比較。圖／長庚醫院提供

一名70歲林姓婦人，雙腿靜脈曲張逾20年，因不影響生活而未積極處理，直至近期因協助照顧孫子，每天長時間站立抱哄，導致原先柔軟的「浮腳筋」，一夜之間開始紅、腫、熱、痛，且觸摸有硬塊感，最終痛到無法正常行走，就醫後確診為「急性表淺血栓性靜脈炎」，接受微創手術治療後已明顯改善。醫師提醒，靜脈曲張除外觀問題外，也有血栓、肺栓塞等風險，嚴重時恐致命。

林口長庚醫院心臟血管外科主治醫師呂玉潔指出，急性表淺血栓性靜脈炎並非單純發炎，而是靜脈曲張常見的併發症，正常靜脈瓣膜就像單向閥門，可防止血液因地心引力逆流，確保血液順利回流心臟；一旦瓣膜功能受損，血液便長期淤積在扭曲擴張的血管內，當生活型態轉為久站、活動量驟增，淤積的血液更容易凝結成血栓，引發急性發炎反應。

呂玉潔說，血栓會造成局部紅、腫、熱、痛與硬塊，若沿交通枝蔓延至深層靜脈，可能演變為深層靜脈血栓，一旦血栓脫落、隨血流竄至肺部，便可能造成肺栓塞，引發胸悶、胸痛、呼吸困難，甚至猝死，一項刊登在「美國醫學會雜誌（JAMA）」的台灣大型世代研究，分析逾42萬名成人的健保資料發現，靜脈曲張患者新發深層靜脈血栓的風險是一般人的5.3倍，肺栓塞的風險也增加1.73倍。

全台約2成民眾受靜脈曲張困擾，且年齡愈大盛行率愈高。呂玉潔說，站立工作者、女性、有家族史者、肥胖、年長者均為高危險群，建議適時抬腿，做家事時找機會躺下，雙腳墊高至高於心臟15至20公分促進血液回流約30分鐘，工作期間也可透過反覆勾腳、踩腳，促進小腿肌肉幫浦運作，長時間站立工作者，建立穿著醫療級專業襪，並在血管發炎惡化前，由心血管外科醫師評估檢查。

桃園長庚醫院副院長葉集孝提醒，單純的靜脈曲張通常無立即危險，若患處突然紅腫、發熱、壓痛、變硬，或出現突發性胸悶、胸痛、呼吸困難、心跳加快等症狀，務必立即就醫，切勿延誤，以免血栓造成嚴重併發症。

靜脈曲張 微創手術

延伸閱讀

女子腳部受傷換藥半年未癒合 糖尿病引發神經性潰瘍惹禍

站著也算、每天劇烈活動3分鐘更好！研究：13種癌症風險可望降低

院長講堂／三總蔡宜廷 心臟血管外科搶救生命…接地氣才能理解病人

老花雷射有必要嗎？眼科醫師親揭老花合併近視雷射手術真實體驗

相關新聞

今天西南風強度最強水氣多 嘉義以南慎防強降雨、大台北午後大雷雨開炸

今天慎防劇烈天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著中高層西風槽東移帶動，白海豚颱風減弱後留下的低氣壓再度重新加深並且向東北移動，同時也讓台灣附近的西南風昨天逐漸增強，迎風面的中部以南地區降雨增多，一整天斷斷續續降雨，北部地區有午後熱對流發展，也帶來局部大雷雨現象，尤其是大台北地區。

痛到無法走！7旬嬤長時間站著顧孫釀靜脈曲張惡化 醫示警：嚴重恐沒命

一名70歲林姓婦人，雙腿靜脈曲張逾20年，因不影響生活而未積極處理，直至近期因協助照顧孫子，每天長時間站立抱哄，導致原先柔軟的「浮腳筋」，一夜之間開始紅、腫、熱、痛，且觸摸有硬塊感，最終痛到無法正常行走，就醫後確診為「急性表淺血栓性靜脈炎」，接受微創手術治療後已明顯改善。醫師提醒，靜脈曲張除外觀問題外，也有血栓、肺栓塞等風險，嚴重時恐致命。

台南大雨注意 粉專：雨帶移入中 全台天氣不穩定

台南大雨注意，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，雨帶移入中，台南一陣大雨，注意天氣變化。

出門帶雨具！西南風增強今防豪大雨 下周後半留意颱風發展

西南風增強，今明兩天整體雨勢更明顯，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，迎風面的中部以南，尤其嘉義以南地區有局部大雨，甚至有短延時豪雨發生機會。嘉義以北到北部、東半部留意午後大雷雨，天氣不穩定，外出攜帶雨具，危險區域暫時避免前往。

週末踏青去哪裡？雙北十大「健行步道」親近山林放鬆身心

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大雙北健行步道有哪些。

上班族早餐這樣吃！網友熱議八大早餐品項 營養均衡、快速便利怎麼選？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「上班族早餐」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大上班族早餐有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。