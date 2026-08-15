痛到無法走！7旬嬤長時間站著顧孫釀靜脈曲張惡化 醫示警：嚴重恐沒命

一名70歲林姓婦人，雙腿靜脈曲張逾20年，因不影響生活而未積極處理，直至近期因協助照顧孫子，每天長時間站立抱哄，導致原先柔軟的「浮腳筋」，一夜之間開始紅、腫、熱、痛，且觸摸有硬塊感，最終痛到無法正常行走，就醫後確診為「急性表淺血栓性靜脈炎」，接受微創手術治療後已明顯改善。醫師提醒，靜脈曲張除外觀問題外，也有血栓、肺栓塞等風險，嚴重時恐致命。

林口長庚醫院心臟血管外科主治醫師呂玉潔指出，急性表淺血栓性靜脈炎並非單純發炎，而是靜脈曲張常見的併發症，正常靜脈瓣膜就像單向閥門，可防止血液因地心引力逆流，確保血液順利回流心臟；一旦瓣膜功能受損，血液便長期淤積在扭曲擴張的血管內，當生活型態轉為久站、活動量驟增，淤積的血液更容易凝結成血栓，引發急性發炎反應。

呂玉潔說，血栓會造成局部紅、腫、熱、痛與硬塊，若沿交通枝蔓延至深層靜脈，可能演變為深層靜脈血栓，一旦血栓脫落、隨血流竄至肺部，便可能造成肺栓塞，引發胸悶、胸痛、呼吸困難，甚至猝死，一項刊登在「美國醫學會雜誌（JAMA）」的台灣大型世代研究，分析逾42萬名成人的健保資料發現，靜脈曲張患者新發深層靜脈血栓的風險是一般人的5.3倍，肺栓塞的風險也增加1.73倍。

全台約2成民眾受靜脈曲張困擾，且年齡愈大盛行率愈高。呂玉潔說，站立工作者、女性、有家族史者、肥胖、年長者均為高危險群，建議適時抬腿，做家事時找機會躺下，雙腳墊高至高於心臟15至20公分促進血液回流約30分鐘，工作期間也可透過反覆勾腳、踩腳，促進小腿肌肉幫浦運作，長時間站立工作者，建立穿著醫療級專業襪，並在血管發炎惡化前，由心血管外科醫師評估檢查。

桃園長庚醫院副院長葉集孝提醒，單純的靜脈曲張通常無立即危險，若患處突然紅腫、發熱、壓痛、變硬，或出現突發性胸悶、胸痛、呼吸困難、心跳加快等症狀，務必立即就醫，切勿延誤，以免血栓造成嚴重併發症。