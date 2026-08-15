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出門帶雨具！西南風增強今防豪大雨 下周後半留意颱風發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風增強，今明兩天整體雨勢更明顯。聯合報系資料照
西南風增強，今明兩天整體雨勢更明顯。聯合報系資料照

西南風增強，今明兩天整體雨勢更明顯，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，迎風面的中部以南，尤其嘉義以南地區有局部大雨，甚至有短延時豪雨發生機會。嘉義以北到北部、東半部留意午後大雷雨，天氣不穩定，外出攜帶雨具，危險區域暫時避免前往。

溫度方面，吳聖宇說，今明兩天迎風面中部、南部高溫約32至34度，北部、東半部高溫約33至35度。大台北盆地以及花東局部地區有36度或以上高溫出現機會。

他說，下周一開始，大環境風向有明顯的改變，由西南風轉變為偏東風，下周二、下周三因為季風低壓槽內在南海、菲律賓以東逐漸有熱帶擾動發展，台灣附近的偏東風會變得更明顯一些。迎風面降雨由中部以南轉移到東半部，花東、恆春半島一帶比較明顯，西半部地區相對背風面，容易有午後熱對流雷雨，特別是竹苗以南地區，可能還是有局部大雷雨發生機會。

容易發生高溫的區域，再度回到西半部，吳聖宇表示，尤其是中部以南的近山地區，比較有可能出現沉降高溫的現象。下周雖然台灣還是在低壓帶範圍，因大環境風向的改變，整個降雨的型態會變得不太一樣，迎風面跟背風面降雨的位置將會互換。

至於季風低壓槽內熱帶擾動的發展，吳聖宇表示，到了下周後半會比較明顯，在南海、菲律賓以東可能各有1個擾動發展的機會，後續變化值得留意。不論何者發展，都對台灣的天氣有影響，尤其是菲律賓東方的擾動情況更需要留意，以往這樣的型態位在東邊的擾動都比較有機會往台灣接近。因此到了下周後半，可能又需要開始留意熱帶低壓或是颱風的情況了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 嘉義 豪雨 大雷雨

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