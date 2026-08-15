今天西南風強度最強水氣多 嘉義以南慎防強降雨、大台北午後大雷雨開炸

今天慎防劇烈天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著中高層西風槽東移帶動，白海豚颱風減弱後留下的低氣壓再度重新加深並且向東北移動，同時也讓台灣附近的西南風昨天逐漸增強，迎風面的中部以南地區降雨增多，一整天斷斷續續降雨，北部地區有午後熱對流發展，也帶來局部大雷雨現象，尤其是大台北地區。

吳聖宇表示，今天是西南風強度最強的一天，水氣也最多，迎風面中南部持續會有短暫陣雨或雷雨，尤其嘉義以南地區可能有大雨或以上雨勢出現的機會，較大雨勢發生的範圍可能更往內陸延伸，中北部山區、大台北地區也還是要留意午後局部大雷雨出現的情況。

明天西南風稍減弱，但水氣仍多，吳聖宇表示，天氣型態類似，中南部有短暫陣雨或雷雨，嘉義以南地區也還是有局部大雨機會，不過雨勢較大的區域比較退回到沿海地區為主，中北部則仍要留意局部午後大雷雨的機會。

他說，下周一以後，台灣附近環境風向隨著低壓帶調整，由西南風轉為偏東到東南風，迎風面降雨將轉移到東半部、恆春半島，西半部地區留意午後熱對流雷雨，天氣不穩定，但是降雨的型態將有所改變。

今明兩天天氣不穩定，吳聖宇說，嘉義以南地區要留意西南風水氣帶來的大雨，中北部地區則是有局部午後熱對流大雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。