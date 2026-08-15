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天氣展望 西南風和低壓帶接力持續壞天氣 仍有熱帶擾動生成機會
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初環境偏西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。第1周期中至第2周，受低壓帶影響，天氣不穩定，南部及東半部有局部短暫陣雨，第2周期中後，環境水氣減少，各地以多雲到晴的天氣為主。
氣象署表示，近期南海至菲律賓東方海面仍有熱帶擾動生成的機會，預報不確定性大，隨時注意氣象署最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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