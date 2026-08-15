高屏大雨開轟 吳德榮：未來1周慎防大雷雨 下周四有熱帶擾動醞釀

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，高屏地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天季風環流逐漸減弱，但仍維持台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣。迎風面西南部有局部降雨，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

溫度方面，他說，中部以北未降雨前及東半部白天晴熱，今天北部24至37度、中部25至36度、南部24至34度、東部23至36度。

吳德榮表示，明天至下周六季風環流已減弱西移，台灣附近轉變為低壓帶影響，水氣仍很多，持續大氣不穩定的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展，白天未降雨前仍偏熱。強對流常伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。8月23日、24日太平洋高壓略增強，各地晴熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。

至於颱風消息，他說，下周四起關島附近有熱帶擾動醞釀發展，並朝北北西前進，24日抵日本南方海面，未必會靠近台灣。但為期末模擬，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。