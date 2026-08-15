快訊

周末雨神相伴 專家指降雨熱區在南部 甚至局部短延時豪雨

主計總處上修…今年經濟成長率估11.05% 39年新高

聽新聞
0:00 / 0:00

高屏大雨開轟 吳德榮：未來1周慎防大雷雨 下周四有熱帶擾動醞釀

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，高屏地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天季風環流逐漸減弱，但仍維持台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣。迎風面西南部有局部降雨，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

溫度方面，他說，中部以北未降雨前及東半部白天晴熱，今天北部24至37度、中部25至36度、南部24至34度、東部23至36度。

吳德榮表示，明天至下周六季風環流已減弱西移，台灣附近轉變為低壓帶影響，水氣仍很多，持續大氣不穩定的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展，白天未降雨前仍偏熱。強對流常伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。8月23日、24日太平洋高壓略增強，各地晴熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。

至於颱風消息，他說，下周四起關島附近有熱帶擾動醞釀發展，並朝北北西前進，24日抵日本南方海面，未必會靠近台灣。但為期末模擬，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今晨累積雨量圖（左圖）顯示，西南部已有明顯降雨。歐洲模式24日20時500百帕模擬圖（右圖）顯示，太平洋高壓略增強。下周四起關島附近有熱帶擾動醞釀發展，並朝北北西前進，24日抵日本南方海面。圖／取自「洩天機教室」專欄
今晨累積雨量圖（左圖）顯示，西南部已有明顯降雨。歐洲模式24日20時500百帕模擬圖（右圖）顯示，太平洋高壓略增強。下周四起關島附近有熱帶擾動醞釀發展，並朝北北西前進，24日抵日本南方海面。圖／取自「洩天機教室」專欄

大雷雨 吳德榮 豪雨

延伸閱讀

西南風影響且風力增強 大雨特報擴大至嘉義以南 今起防短延時強降雨

大雨狂炸！恆春半島豪雨特報 氣象署：明天雨更大、留意海水倒灌

西南風及午後對流旺盛 恆春半島防豪雨

西南風影響短延時強降雨 恆春半島防豪雨、高屏留意大雨

相關新聞

10院試辦…健保復健病房 最長住半年

健保署挹注三億元經費，推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，首波由全國十家醫院共同承作，預計每年可提供最多二千名具復健潛能病人，接受最長一八○天的住院復健照護，打破過往急性期住院廿八天就得出院的限制，復健病房初步先針對腦中風患者，未來研擬增加脊髓損傷病患，且健保署不排除明年擴大試辦。

復健病房試辦…僧多粥少 醫盼增加據點、床數

衛福部健保署昨宣布「復健病房試辦計畫」正式上路，腦中風學會理事長陳龍表示，此計畫能幫助患者獲得連續性的照顧，國內病情相對嚴重的腦中風患者約二點五萬人，需接受急性後期復健等照護，目前參與計畫的十家醫院，若將其病床數相加，恐仍是僧多粥少，盼擴張病床數或增加醫院據點數量。

赴韓國注意天氣變化 粉專：「白海豚」低壓再增強 明天穿越朝鮮半島

前往韓國的民眾，留意當地的天氣資訊。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚颱風雖已變成普通低壓，在中國上空繞了一圈後，未來幾天會逐漸往東北移動，重新出海，稍微增強，明天至下周一期間通過南北韓，屆時當地會有一波劇烈天氣。

今天西南風增強 大雨特報範圍擴大 南高屏3縣市注意雷擊強陣風

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨特報範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

周末雨神相伴 專家指降雨熱區在南部 甚至局部短延時豪雨

西南風增強的影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示， 帶進來的水氣含量較昨天更多，迎風面的中南部地區天氣不穩定，易有局部大雨發生機會。其中，南部地區更有陣雨或雷雨，降雨也會最為集中且持續，並且有可能達到局部短延時豪雨。目前評估，最大降雨多發生在平地、近岸或近山區。

天氣展望 西南風和低壓帶接力持續壞天氣 仍有熱帶擾動生成機會

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初環境偏西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。第1周期中至第2周，受低壓帶影響，天氣不穩定，南部及東半部有局部短暫陣雨，第2周期中後，環境水氣減少，各地以多雲到晴的天氣為主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。