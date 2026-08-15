院長講堂／三總蔡宜廷 心臟血管外科搶救生命 接地氣才能理解病人

現任台灣血管外科醫學會理事長的蔡宜廷，具備豐富軍醫與重症臨床、行政管理經驗。114年12月1日正式接任三軍總醫院院長，接下重任時才54歲，被視為醫界的年輕世代與重要本土人才。

在醫學發展史上，「心臟血管外科」是從一般外科中獨立出來的專科，蔡宜廷指出，過去比較少人願意投入這個領域，加上早期環境及醫療設備較不齊備，多靠個人魅力，包括大前輩現任振興醫院院長魏崢和三總前院長、軍醫局局長蔡建松等，慢慢建立三總心臟血管外科盛大的陣容。

軍醫體系完整訓練 出國進修心臟移植

蔡宜廷坦言，他那一代選擇進入國防醫學院（現為國防醫學大學）就讀，常與家庭經濟、使命感與軍醫制度有關。他出生於民國59年，父母是上班族，家中還有兩個弟弟，屬於中產家庭。當年公費醫學教育對許多家庭而言，是重要選項。國防醫學院不只免除經濟負擔，還有完整訓練、升遷與出國進修制度。

「進來以後，才知道這個體系真的很好。」蔡宜廷說，軍醫體系雖然低調，但只要願意學習，國防醫學院與三總提供很好的進修環境。他曾赴澳洲學習大血管支架，後來也到美國匹茲堡學習心臟移植與人工心臟，這些都是體系支持下完成的訓練。

他的軍醫歷練橫跨部隊、離島、區域醫院、分院與醫學中心。剛畢業時曾在關渡部隊擔任醫官，取得專科醫師後，被派到澎湖服務一年。當時澎湖醫療資源有限，他成為當地少見長駐的心臟血管外科醫師，也累積難得的外島醫療經驗。

三總院長蔡宜廷具備豐富的軍醫與重症臨床、行政管理經驗。記者蘇健忠／攝影

後送離島病人來台 直接體會生命重量

蔡宜廷分享，在澎湖一年內診斷出多名主動脈剝離病人，因為離島冬天冷、飲食偏鹹，心血管風險不低，但當地無法執行高難度手術，只能及早診斷並陪同病人搭後送直升機返台治療。

「我常想，是不是在我還沒去澎湖之前，可能很多人都因為主動脈剝離而過世了，卻不知道原因。」這段經驗讓他深刻理解，醫學中心訓練的醫師，也必須接地氣。

「心臟血管外科是與時間賽跑的科別，也是最能體會生命重量的科別。」蔡宜廷說，選擇這條路，是因為它困難，但也最直接看見醫療的價值。

心臟血管外科主要負責心臟、主動脈以及全身動靜脈血管的重大外科手術與重症照護，時常面對高壓環境、密集手術。蔡宜廷笑說，再怎麼忙碌，心也要保持從容，尤其是抽空運動、陪伴家人。

健康檢查該做就做 規律作息運動養生

「我以前是學網球的，去澎湖服務時，跟醫院同仁一起打羽毛球，就愛上了這項運動。」蔡宜廷現在仍每周二在國防醫學大學校區打球，假日則帶孩子騎單車，從內湖到淡水的雙北河濱自行車道，來回約60公里，享受家庭時光。

三軍總醫院慶祝80周年，重頭戲「親山健行暨親子園遊會」，由蔡宜廷帶隊開場。圖／三總提供

蔡宜廷也注重健康檢查，「該做就要做！」政府提供成人健檢、癌症篩檢，目的就是希望落實疾病防治。他說，現代人吃得好、動得少，三高是國人最常見的慢性疾病，一旦數值異常要想辦法改變飲食、生活習慣，避免加速糖尿病、心血管疾病找上門。

醫療的高壓環境容易讓人「睡眠不足」，蔡宜廷說，心臟外科要值夜班，他會把握空檔補眠。現在接任院長，因為作息規律正常，12點以前就會想睡，早上6點起床，給自己足夠的晨間緩衝時間與個人空間。

蔡宜廷

專長：心臟腹膜微創修補及置換手術、大血管手術及胸腹主動脈瘤支架置放手術、冠狀動脈繞道手術、經導管主動脈瓣置換手術(TAVI)、心臟衰竭、心臟移植、心室輔助器

現職：三軍總醫院院長、國防醫學大學外科學科專任教授、台灣血管外科醫學會理事長

學歷：國防醫學院醫學科學研究所博士、國防醫學院醫學士

經歷：三總松山分院院長、三總副院長、外科部主任、心臟血管外科主任、手術室主任、心臟血管外科加護中心主任、移植外科主任

給病人的一句話：

活在當下，充實過每一天，更要了解自身的健康狀態，定期健康檢查，早期發現、早期治療。