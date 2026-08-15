健康永續行動家／高醫岡山醫院院長黃炫廸 補足地方醫療缺口

「岡山地區曾超過十年沒有產科接生服務。」六月底，@@@高醫岡山醫院@@@院長黃炫廸站在高醫大論壇講台上，以「消失的哭聲」形容北高雄的醫療困境。不是沒有新生兒，而是孕婦只能跨區生產，醫院裡聽不見嬰兒的第一聲啼哭。也因此，高醫岡山醫院成立後，第一件事就是補上這塊失落已久的醫療拼圖。

一周後，聯合報採訪團隊走進這座高醫體系最年輕的醫院。從高雄捷運「岡山高醫站」出站，即可直達院內，這是台北市以外唯一與捷運共構的醫院，也象徵北高雄醫療的全新起點。

岡山位處高雄北端，過去以工業發展為主，近年因捷運延伸、科技園區進駐，人口持續成長，生活圈逐漸成形，唯獨缺乏完整醫療據點。「我們不是只想蓋一間新醫院，而是補足地方真正需要的醫療。」黃炫廸指出，岡山醫院從規畫之初，就不是複製既有醫院模式，而是依地方需求，將婦幼醫療、癌症治療、急重症及老年醫學列為四大主軸，回應居民需求。

黃炫廸希望高醫岡山成為北高雄地區民眾最信賴的醫院。記者劉學聖／攝影

婦幼照護網 媽媽安心迎新生命

「產科一直是我們發展的重點，希望讓在地媽媽安心迎接新生命。」醫院建立完整婦幼照護網，院內擁有十位婦產科醫師，從備孕、生產前後到後續照護，更引進感知產房（ＳＤＲ），透過燈光、音樂等設計提升生產舒適度；八位小兒科專任醫師則涵蓋新生兒科、遺傳諮詢等完整次專科，更撐起大岡山地區唯一的廿四小時兒科急診，讓年輕家庭不必再為了生產或孩子夜間就醫奔波市區。

有癌症團隊 減輕病家奔波負擔

癌症醫療也是岡山醫院最早投入的領域之一。黃炫廸表示，籌設前的需求調查中發現，岡山地區的癌症人口比率略高於高雄市平均，過去許多癌症患者必須反覆往返市區接受放射治療與化療，如今院內建置直線加速器、化療中心及完整的癌症診療團隊，目標是將治療留在地方，減輕病人與家屬的奔波負擔。

急重症醫療 傷患免再遠送市區

急重症醫療同樣是地方迫切需求。醫院鄰近高速公路與省道，車禍外傷案件不少，過去傷患常需遠送義大、高雄榮總等市區醫院，如今院內逐步建置急重症醫療量能。身為人工關節與關節重建專家，黃炫廸也帶領七位專任骨科醫師投入骨折、外傷手術及後續治療，兩年內完成超過七百例人工關節手術，並引進機器人手臂輔助手術，提供更精準的關節重建服務。

發展老年醫學 助長者在地老化

此外，北高雄快速發展的同時，也面臨人口老化課題。岡山醫院積極發展老年醫學，整合慢性病管理、復健及跨科照護，協助長者在熟悉的生活圈中安心老化。

高醫岡山醫院與高雄捷運共構，便利交通讓民眾就醫更方便，也提升醫療可近性。記者許凱婷／攝影

串起生活圈 捷運改變就醫日常

作為捷運共構醫院，黃炫廸笑著分享，很多病人告訴他：「為了看你的門診，我搭了這一輩子第一次的捷運。」不只是病人，許多員工原本也覺得岡山很遠，後來改搭捷運上下班，發現不用自行開車或騎車，通勤反而更輕鬆。捷運共構不僅改變交通方式，也悄然改變了北高雄居民的就醫習慣。

對黃炫廸而言，捷運共構最大的意義不只是便利，更在於提升醫療可近性。當居民願意搭捷運來醫院，醫療資源便真正走進生活；岡山也從過去位於高雄、台南交界的邊陲地帶，逐漸成為串連兩大生活圈的重要醫療節點。

生命樹綻開 成為居民信賴醫院

採訪團隊跟著黃炫廸走進婦產科，牆上的生命樹映入眼簾，每一片葉子都代表一個在這裡誕生的新生命。開院至今，高醫岡山醫院已迎接超過四七○位新生兒，曾經沉寂十多年的在地生產，再次響起嬰兒的哭聲。對黃炫廸而言，這不只是數字，更代表地方醫療缺口正一步步被補起。

他說，醫療有其極限，不可能治癒每一位病人，但醫院真正要做到的，是讓病人在這裡感受到專業與信任。「我們不見得每個病人都能夠醫好，可是要讓病人覺得，他在這邊得到了值得信賴的服務」。

對黃炫廸來說，一座醫院的價值，不在於規模多大、設備多新，而是當居民需要醫療協助時，第一個想到的是這裡，也願意把自己和家人的健康託付給這裡。「最重要的一點，就是成為當地民眾最值得信賴的醫院」。

關於黃炫廸

年齡：64歲，1962年生

專長：人工膝關節置換手術、半膝關節置換手術、膝關節骨折與手術、膝關節鏡手術、機器手臂人工膝關節置換手術

現任：

高雄醫大附設高醫岡山醫院院長

高雄醫大骨科學科教授

中華民國骨科醫學會常務理事

中華民國關節重建醫學會理事長

經歷：

高雄醫大附設中和紀念醫院副院長

高雄醫大附設中和紀念醫院骨科部部長

高雄市立大同醫院副院長

高雄醫大附設中和紀念醫院骨科部關節重建科主任

大同醫院骨科主任

美國紐澤西州、聖彼得大學醫院研究微創人工膝關節手術

美國賓州匹茲堡大學骨骼肌肉醫學中心、人工關節手術研究

高雄醫大附設醫院骨科部主治醫師

高雄醫大附設醫院骨科部住院醫師

高醫岡山醫院ESG重要實踐

2024年：醫院開院，建築取得綠建築標章

2025年：完成全院碳盤查，啟動節能減碳管理

2025年：推動公文電子化、無紙化作業

規畫中：屋頂建置太陽能發電系統

持續推動：

研發智能尿布感測器，發展智慧醫療

建立幸福職場文化，辦理多元員工關懷活動

推動綠色採購，優先採用永續認證醫材與藥品

與日本德島大學、越南醫療機構深化國際交流

資料來源／高醫岡山醫院

製表／楊孟蓉、許凱婷 2026.08.14製表