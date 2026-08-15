橄欖油分類標示草案 將再度預告

國內爆發銅葉綠素橄欖油案件後，衛福部食藥署於二○一五年預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，因未取得共識，使其標示管理遲至今日未上路；今年六月中旬，食藥署再次預告相關草案，接獲廿九則意見，業者關注可否標示純、百分之百、頂級、冷壓等字樣，食藥署表示將二度預告草案，並維持明年七月上路。

食藥署今年六月預告的「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，將橄欖油相關產品，分為特級初榨、初榨橄欖油、精緻橄欖油、橄欖油、精緻橄欖粕油、橄欖粕油共六類別，依據油品品質指標「游離脂肪酸」濃度、油品純度指標「Delta K」，及精煉、調和過程等分類。

草案六月十二日預告，八月十一日預告期滿，林蘭砡表示，預告期間，食藥署陸續接獲業者、公協會等提出意見，如六類品名是否為法定品名、國際食品法典委員會（Codex）的橄欖油品規範是否與我國國家標準（CNS）一致、品名前後可否另加註品牌名、產地、或是純、百分之百、頂級、冷壓等字樣。

林蘭砡說，由於各界疑慮眾多，依照建議，將會參考Codex的品名分類，並研議增訂品質指標，完成整理後將辦理第二次預告；由於目前尚未接獲反對意見，因此將依原訂規畫，新制維持於明年七月上路。新制上路後，食藥署除了會抽驗前述指標，也將派員查廠，了解橄欖油品的製程是否與分類要求相同，屆時若標示不實可依食安法，最重開罰四百萬元。