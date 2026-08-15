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健康永續行動家／高醫岡山醫院打造幸福職場 福利不縮水

聯合報／ 記者許凱婷／高雄報導

「醫療是有溫度的，對待同仁也是。」高醫岡山醫院院長黃炫廸在一一三年接下院長重任，不只守護北高雄健康，更期許將其打造成「幸福之地」。

在營運初期雖面臨虧損的艱辛，黃炫廸用柔軟的哲學，展現堅毅的領導力。「院長不罵人，主管就不准罵！」這是他立下的鐵律，並深信醫療工作已充滿壓力，責備只會消耗熱情；遇到問題，應透過良好的溝通來尋求答案，才是職場的長久之道。

這樣的用心，從醫院草創之初就已展現。黃炫廸說，醫院接生的第一個新生兒，正巧是骨科主治醫師的孩子。「那真是岡山醫院的第一個嬰兒，讓我覺得特別有緣分。」對他而言，這緣分更像是醫護團隊與這間新生醫院一起呱呱墜地、成長茁壯。

黃炫廸聽同仁提起，產科主任為了接生，經常在半夜隻身騎四十分鐘機車，從市區趕回醫院。他得知後，驚呼這太危險，主動提出由院方補助計程車費，要求主任「絕對不能再冒險」。一個簡單的決定，卻讓整個團隊感受到，院長不只是在管理醫院，更將每位同仁的安危放在心上。

新醫院開步走，財務難免面臨初期的虧損壓力，但黃炫廸堅決不把這份壓力轉嫁給同仁，更堅持「福利不能縮水」。

「我希望大家在這裡不只是工作，而是能『安居樂業』，在職涯中找到成就感。」他笑著說，醫院連續兩年舉辦全院家庭日，帶著同仁與家屬一起進球場看棒球、為球員熱情加油；院方還租下隔壁岡山運動中心的場地，支持羽球社、慢跑社等社團活動，並開辦多種紓壓課程，甚至還有ＫＴＶ室，讓同仁下班後能揮灑汗水、放鬆身心。

步入職涯成熟期的黃炫廸，將高醫岡山醫院視為行政生涯的「最後一站」。這份決心，源自他前往新北市土城醫院觀摩時，當時的院長黃璟隆（現為名譽院長）提到，自己原本在長庚醫院擔任副院長，後來接下土城醫院職務的想法很簡單：「好，那我就去把土城醫院變成我想要的樣子。」這句話深刻烙印在他心中。

黃炫廸也常用「小樹苗與大樹」的比喻勉勵團隊，現在大家雖然辛苦，但是在打造一座能讓後來同仁與北高雄居民乘涼的大樹。他自許為「種樹人」，要在任期內奠定堅實基石，打造出一個有溫度、尊重生命且令人信賴的幸福醫療職場。

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