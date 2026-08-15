疏失連爆 患者急送醫 等救護車1小時

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲爆料院內二名患者出現生命徵象不穩、需要緊急送醫，外包救護車依規定應於廿五分鐘內抵達，卻延遲到一個多小時才到，期間無法求助一一九，該情況向院方反映皆未獲改善，因此向衛福部投訴後，衛福部允諾十七日赴嘉療瞭解。台南市衛生局回應，緊急狀況皆可撥打一一九轉院，不解嘉療為何誤解。

沈正哲昨於臉書爆料，六月中旬有一名住院患者晚餐時食物梗塞，經哈姆立克法緊急插管後，仍生命徵象不穩須轉至綜合醫院，當天呼叫外包救護車後，竟等六十五分鐘才到場；事隔約一個月，又有患者突然倒地、對叫喚無反應，血氧下降僅剩百分之四十四，救護車仍花廿七分鐘才到達。

沈正哲表示，院內外包救護車合約明訂廿五分鐘內到場，兩起事件卻分別超時，質疑契約規範未落實。過去曾因患者生命徵象不穩撥打一一九，事後遭衛生局關切。他建議院方應與消防、衛生局建立明確緊急外醫流程，也可與鄰近綜合醫院合作，由醫院派遣救護車接送危急患者，並限期提出改善措施，但時至今日仍無改善方案，才決定ＰＯ文爆料。

嘉南療養院代理院長張耿嘉表示，同仁可能因為台南市政府有「醫院轉診不能使用消防救護車」的規定造成顧忌。台南市衛生局長李翠鳳說，只要緊急狀況，都可打一一九協助轉院，不知道嘉療為何誤解，已請相關主管向院方說明。昨也派衛生局人員到院了解沈主任反映的內容。

嘉療王姓秘書說，委外民間救護車依簽約規定，白天需在廿分鐘內、夜間廿五分鐘內到達，六月發生延誤事件後，院方正檢討改善，但公家機關有一定程序，無法馬上改變。院方沒有「緊急狀況不能叫一一九」規定，也沒有宣布若請一一九協助衛生局會關切等事宜。

衛福部主秘劉玉娟表示，衛福部已經收到部長信箱反映，將由醫福會進一步處理，下周一會將前往嘉南療養院盤點緊急送醫流程及需要精進之處，也將與當地消防隊及衛生局討論合作模式，盼建立更完善的緊急送醫機制。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，現行法規依權責區分院際轉診與一一九到院前緊急救護，醫院間轉診依法應由院方自行或調派合格救護車，一一九原則上不負責常態性院際轉診。考量各醫院功能及緊急處置能力不同，若實務上出現特殊需求，可由地方衛生局、消防局等協調，透過行政函釋等方式，建立特殊情況一一九派遣機制。