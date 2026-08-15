健康你我他／備妥翻譯App、諮詢熱線 海外求醫不怕「說不出口」

濟州島美食與海景誘人，唯有做好準備，才能在身體鬧脾氣時自救。圖／魏世昌提供

我在韓國濟州島旅行的第三天，開心享用著現撈的韓式海鮮鍋，沒想到才剛回民宿，脖子與手臂就出現劇烈的刺癢與灼熱感，皮膚泛起大片紅腫與疹子。

我慌張地衝進海邊小鎮的藥局，指著自己的脖子，試圖用英文加肢體語言向藥師求助，但對方皺著眉頭比畫，我也聽不懂韓文。我無法精準向他解釋，是海鮮引發的急性蕁麻疹、被島蚊蟲叮咬，或是單純的水土不服？語言障礙讓我只拿到一條擦心安的普通止癢膏，當晚癢到完全無法入睡。

這次教訓讓我明白，海外生病最可怕的是「說不出口」的無助。後來每次出國，我除了帶齊常備藥與善用翻譯軟體，更學會幾招實用的自救撇步：先下載雙向翻譯App、隨身攜帶標示有過敏成分韓文翻譯的「個人健康警示卡」，確認旅平險包含海外突發疾病醫療，必要時撥打韓國專為外國人設立1330免費旅遊諮詢熱線，尋求即時翻譯與就醫協助。

濟州島的美食與海景固然誘人，但唯有做好準備，才能在身體鬧脾氣時冷靜應對，不讓突發的警報毀了難忘的旅程。