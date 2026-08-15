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僧多粥少 醫盼增加據點、床數

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部健保署昨宣布「復健病房試辦計畫」正式上路，腦中風學會理事長陳龍表示，此計畫能幫助患者獲得連續性的照顧，國內病情相對嚴重的腦中風患者約二點五萬人，需接受急性後期復健等照護，目前參與計畫的十家醫院，若將其病床數相加，恐仍是僧多粥少，盼擴張病床數或增加醫院據點數量。

台灣神經學會理事長鄭建興指出，過去腦中風病人急性後期照護時間較短，嚴重腦中風病人需復健時間約落在數月至半年不等，在健保規定的住院不得超過廿八天下，嚴重腦中風的患者只能不斷轉院，也讓復健計畫嚴重受阻，健保署推動的試辦計畫，能有效減少病人奔波，也有助於病情改善。

陳龍表示，辦計畫可提升腦中風病人照護延續性，除延長住院時間至六個月，健保署另提供品質獎勵方案，病人復健後功能恢復至一定程度，醫療團隊可獲額外獎勵，有助鼓勵醫療團隊為病人制定精準、個人化復健方案，比過去「片段式」的復健模式更加具體。

健保署選定十家地區或區域醫院設置復健病房，每間病房至多設置六十床，對比全台腦中風病人數量，依舊是僧多粥少，多數病人恐排不到病床。鄭建興說，對無法排入復健病房的病人，恐須比照過去模式，每月轉換不同醫院住院，將造成病人及陪同家屬相對不便，盼未來政策延續，或取消給付限制，讓病人不必住滿一個月就轉院。

陳龍建議，若評估初期試辦成效良好，應擴大復健病房病床數或據點數目；即使無法順利排到病床，病人也不應放棄，復健的重點不是器械或環境，而是病人是否有心、有意願執行，建議設定復健目標，並持續在家中、醫院或就近在社區物理治療所、職能治療所接受復健。

健保署 衛福部 復健 中風

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