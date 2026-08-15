聽新聞
0:00 / 0:00

健康永續行動家／節能與照護 高醫岡山醫院用心走向永續

聯合報／ 記者許凱婷／高雄報導

一間新醫院的誕生，考驗的不只是醫療服務的完整性，更包含對環境與未來的責任。「其實我們醫院就是朝綠建築方向去設計的。」高醫岡山醫院院長黃炫廸談起院內設計，語氣透著自豪。院區引入大量自然採光，他笑說自己巡視時常忙著隨手關燈，「光線夠亮就不需要開燈了」。

黃炫廸指出，醫院去年已完成碳盤查認證，最大的碳排源於電力。為此，院方規畫於屋頂加裝太陽能板，公務汽、機車全面轉為電動車，並實施無紙化與綠色採購，未來亦預計發布永續報告書。此外，新成立的高醫岡山沒有舊設備包袱，從一開始就選用高效率節能空調，站在綠色醫療的起跑點上。

除了綠色永續，智慧科技也是邁向永續的重要基石。院方研發「智能尿布」感測系統，小寶寶尿濕或排便時會自動傳訊提示，讓護理人員即時更換，提升照護品質並減輕人力負擔；同時配置一一五二切高階電腦斷層、新型核磁共振與直線加速器，並導入ＡＩ應用與機器手臂關節手術，藉由精準醫療，提升手術品質與病患的術後恢復成效。

談及營運現況，黃炫廸坦言目前虧損是受限於客觀環境，例如三五○床急性病床僅開了二百多床，量能尚未完全發揮。幸有高醫體系的理解與支持，目標是在三年的任期結束前，爭取達到單月轉虧為盈，帶領醫院穩健扎根。

「最希望的，就是讓高醫岡山成為北高雄地區民眾最信賴的醫院。」黃炫廸表示，即便醫療有其極限，院方仍會用心陪伴，讓每位走進醫院的民眾都能獲得值得信賴的溫暖照護。

岡山 永續 碳排 高醫

延伸閱讀

2.5萬腦中風病人需長期復健⋯10家復健病房僧多粥少 醫：沒排到別放棄

賴總統推永續健保 經費規模突破1兆82億元

健保推「復健病房」 中風患者最長可住180天、高強度復健拚自立

低薪高壓…放射師缺工 衝擊醫院檢驗量能

相關新聞

院長講堂／三總蔡宜廷 心臟血管外科搶救生命 接地氣才能理解病人

現任台灣血管外科醫學會理事長的蔡宜廷，具備豐富軍醫與重症臨床、行政管理經驗。114年12月1日正式接任三軍總醫院院長，接下重任時才54歲，被視為醫界的年輕世代與重要本土人才。

愛肝達人站／「我快當王寶釧了」，到底怎麼回事？

「醫師，我快要當王寶釧了！」病人一坐下，就笑著說。

健康永續行動家／高醫岡山醫院院長黃炫廸 補足地方醫療缺口

「岡山地區曾超過十年沒有產科接生服務。」六月底，高醫岡山醫院院長黃炫廸站在高醫大論壇講台上，以「消失的哭聲」形容北高雄的醫療困境。不是沒有新生兒，而是孕婦只能跨區生產，醫院裡聽不見嬰兒的第一聲啼哭。也因此，高醫岡山醫院成立後，第一件事就是補上這塊失落已久的醫療拼圖。

健康永續行動家／高醫岡山醫院打造幸福職場 福利不縮水

「醫療是有溫度的，對待同仁也是。」高醫岡山醫院院長黃炫廸在一一三年接下院長重任，不只守護北高雄健康，更期許將其打造成「幸福之地」。

健康永續行動家／節能與照護 高醫岡山醫院用心走向永續

一間新醫院的誕生，考驗的不只是醫療服務的完整性，更包含對環境與未來的責任。「其實我們醫院就是朝綠建築方向去設計的。」高醫岡山醫院院長黃炫廸談起院內設計，語氣透著自豪。院區引入大量自然採光，他笑說自己巡視時常忙著隨手關燈，「光線夠亮就不需要開燈了」。

橄欖油分類標示草案 將再度預告

國內爆發銅葉綠素橄欖油案件後，衛福部食藥署於二○一五年預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，因未取得共識，使其標示管理遲至今日未上路；今年六月中旬，食藥署再次預告相關草案，接獲廿九則意見，業者關注可否標示純、百分之百、頂級、冷壓等字樣，食藥署表示將二度預告草案，並維持明年七月上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。