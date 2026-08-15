健康永續行動家／節能與照護 高醫岡山醫院用心走向永續

一間新醫院的誕生，考驗的不只是醫療服務的完整性，更包含對環境與未來的責任。「其實我們醫院就是朝綠建築方向去設計的。」高醫岡山醫院院長黃炫廸談起院內設計，語氣透著自豪。院區引入大量自然採光，他笑說自己巡視時常忙著隨手關燈，「光線夠亮就不需要開燈了」。

黃炫廸指出，醫院去年已完成碳盤查認證，最大的碳排源於電力。為此，院方規畫於屋頂加裝太陽能板，公務汽、機車全面轉為電動車，並實施無紙化與綠色採購，未來亦預計發布永續報告書。此外，新成立的高醫岡山沒有舊設備包袱，從一開始就選用高效率節能空調，站在綠色醫療的起跑點上。

除了綠色永續，智慧科技也是邁向永續的重要基石。院方研發「智能尿布」感測系統，小寶寶尿濕或排便時會自動傳訊提示，讓護理人員即時更換，提升照護品質並減輕人力負擔；同時配置一一五二切高階電腦斷層、新型核磁共振與直線加速器，並導入ＡＩ應用與機器手臂關節手術，藉由精準醫療，提升手術品質與病患的術後恢復成效。

談及營運現況，黃炫廸坦言目前虧損是受限於客觀環境，例如三五○床急性病床僅開了二百多床，量能尚未完全發揮。幸有高醫體系的理解與支持，目標是在三年的任期結束前，爭取達到單月轉虧為盈，帶領醫院穩健扎根。

「最希望的，就是讓高醫岡山成為北高雄地區民眾最信賴的醫院。」黃炫廸表示，即便醫療有其極限，院方仍會用心陪伴，讓每位走進醫院的民眾都能獲得值得信賴的溫暖照護。