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社會光明面報導獎 聯合報奪首獎

聯合報／ 記者李承穎／台北報導
聯合報「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲得社會光明面新聞報導獎「特優」首獎。圖／取自聯合知識庫
聯合報「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲得社會光明面新聞報導獎「特優」首獎。圖／取自聯合知識庫

「一一五年社會光明面新聞報導獎」得獎名單昨天揭曉，聯合報記者鄭朝陽、林佳彣、李承穎、黃瑞典、林伯驊、王駿杰、張議晨、邱書昱、陳敬丰、楊正海、謝進盛、黃于凡等十二人以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲得「特優」首獎。

全球興起「步行城市」風潮，但都市熱島效應加劇，加上人行道並不普及、騎樓崎嶇不平，步行沿途也缺乏綠蔭等防曬設計，導致步行環境品質不佳，壓抑民眾外出及搭乘公共運輸的減碳誘因。聯合報採訪團隊以實測報導，倡議健全人行道系統，也應沿步行路徑營造「都市林」打造遮蔭廊帶。

報導陸續獲多方正面回響與改善行動，賴清德總統更指示環境部訂定「國家氣候調適綠蔭倍增計畫」，要透過營造韌性的都市林、有計畫地增加綠蔭面積，改善步行舒適感，調適氣候、改善熱島效應。

社會光明面報導獎由北市新聞記者公會主辦，今年第卅屆。公會理事長妙熙法師表示，本屆參賽作品數量持續創新高。評審主委暨平面組評委黃肇松則說，今年作品看見媒體對人性的關懷、對環境的關切，以及對社會進步與公共議題的重視，題材更多元。

今年平面媒體類會員組的獲獎作品，還包括親子天下以看見社工等系列社工議題報導獲優等；國語日報「但願有微光─罕病兒求藥路」、人間福報「逆焰而行：揭開台灣消防沉重困境」、東森新媒體ETtoday「寧願笨，也不要錯：公部門ＡＩ客服大體檢，與守在崗位的真人客服」，以及工商時報「台灣百年企業經營之道專題報導」則獲佳作。

報導 聯合報 步行 人行道

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