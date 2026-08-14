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臺北市信義老人服務中心29周年 紅心字會推動多項老人福利政策

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
臺北市信義老人中心舉辦29週年慶祝活動。圖／紅心字會提供
臺北市信義老人中心舉辦29週年慶祝活動。圖／紅心字會提供

社會逐漸邁入超高齡，讓長者在熟悉的社區安心生活、健康老化，需要的不只是照顧，更是一份持續的陪伴。由紅心字會受託經營管理的臺北市信義老人服務中心，今年以「信義歡慶二十九力、AI伴老長久久」為主題，結合AI科技、健康、志工服務與社區資源，邀請長者走出家門、一起參與，在歡笑與交流中感受社區的溫暖。

紅心字會理事長劉曉蘋、臺北市政府社會局局長姚淑文等出席，金鐘獎得主「港仔台爸」張啟樂、知名魔術師黃信凱等，也帶來精彩表演，一起歡慶並向長期陪伴長者、投入社區服務的志工及合作單位表達感謝。

活動現場並安排豐富的表演與展示，包括廣慈日間照顧中心長者帶來的「練舞功」、烏克麗麗班、日語歌唱班、二胡班及流行音樂班演出。

紅心字會理事長劉曉蘋表示紅心字會始終秉持「以人為本、在地服務」的理念，推動各項老人福利政策，持續回應高齡社會的需求。從老人文康活動、獨居長者關懷，長照服務、失智照護、預防及延緩失能、共餐服務、送餐服務、社區照顧關懷據點輔導等，一路陪伴長者走過不同的人生階段，陪伴每一位長者健康、自主、有尊嚴地生活，也讓每一個家庭都能更加安心。

今年以「AI陪伴長者」為主軸，安排「獨居長者災害預防AI語音關懷服務」及國家衛生研究院林玨赫副研究員「健康小管家APP」介紹，讓長者認識科技如何走進日常生活，成為健康管理與安全守護的小幫手，也讓AI多一份溫度、多一份陪伴，讓長者知道「有人陪、有人關心、有人一起走」，科技可以讓關懷更即時、讓安全更有保障。

紅心字會理事長劉曉蘋（左）、臺北市政府社會局局長姚淑文（右），感謝志工夥伴，長期投入關懷服務。圖／紅心字會提供
紅心字會理事長劉曉蘋（左）、臺北市政府社會局局長姚淑文（右），感謝志工夥伴，長期投入關懷服務。圖／紅心字會提供

國際知名魔術師黃信凱（左起）、紅心字會理事長劉曉蘋、秘書長李顯文、金鐘獎主持張啟樂，一同歡慶信義老人中心週年慶。圖／紅心字會提供
國際知名魔術師黃信凱（左起）、紅心字會理事長劉曉蘋、秘書長李顯文、金鐘獎主持張啟樂，一同歡慶信義老人中心週年慶。圖／紅心字會提供

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