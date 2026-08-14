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千葉豪雨 華航13至14日成田、羽田出發退改免手續費
日本千葉縣豪雨，成田機場聯外交通一度中斷。華航今天宣布，8月13日至14日由成田或羽田機場出發的機票，更改訂位至9月4日前（含）航班或退票，將免收手續費及未登機費。
日本千葉縣昨晚的豪雨，造成多地出現淹水災情，成田機場受到聯外交通中斷影響，一度有7000名旅客滯留機場過夜。
中華航空今天發布新聞稿表示，受東京地區豪雨影響，凡持華航2026年8月13日至14日由東京成田或羽田出發的機票，更改訂位至2026年9月4日前（含）的航班或退票，將免收手續費及未登機費。
華航指出，旅客可洽原開票旅行社或公司客服中心、各地分公司協助調整行程。
華航表示，持續關注東京天氣狀況，並與機場當局保持聯繫，獲取最新運作通知，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認航班資訊。
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