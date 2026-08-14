月經來竟讓眼睛「長石頭」！妙齡女眼內驚見飛來石 罕見病因曝光

月經來不只肚子痛、便秘，竟讓眼睛「長出石頭」！一名20多歲女子視力正常，也沒有眼疾、外傷或血液疾病，卻發現右眼黑眼珠下方莫名多出一顆灰黑色異物，就醫檢查發現，眼球內竟躺著一顆約1毫米大小「飛來石」，手術取出化驗後，發現可能與她月經期間反覆眼內出血有關，罕見程度連醫護人員都嘖嘖稱奇。

眼科教授洪啟庭表示，女子雙眼裸視都有1.0，眼壓及眼底檢查也正常，沒有腎結石、血液疾病病史，近期更不曾撞傷眼睛，但她連續約2個月照鏡子時，都覺得右眼黑眼珠下方「好像有顆石頭」。

醫師以裂隙燈檢查，果真在右眼7點鐘方向、角膜與水晶體之間的前房，發現約1毫米灰黑色硬塊，一般眼內出現異物，多半與眼球遭刺穿、異物從傷口進入有關，但醫療團隊找遍眼球，完全沒有外傷痕跡，這顆石頭彷彿憑空出現。

由於異物長期留在眼內恐衍生併發症，醫療團隊決定手術，從角膜邊緣切開取出，病理檢查發現，硬塊內含有黑色素及含鐵血黃素，後者通常是血液分解後留下的產物，加上檢查時還看到硬塊上方有一絲血水流下，懷疑這顆「飛來石」可能不是外來物，而是眼內出血後逐漸形成。

年輕女子為何會眼內出血？洪啟庭請她在月經期間回診，謎底終於揭開，她月經來潮時右眼確實出現少量前房出血，只因出血量不多、視力沒有受到影響，女子自己完全沒有察覺。

進一步詢問發現，女子每逢月經期間還會嚴重便秘，排便時必須特別用力，洪啟庭推測，月經期間荷爾蒙變化可能影響腸道蠕動，加上用力排便造成壓力變化，可能成為眼內微量出血的誘因；反覆出血後，血液成分逐漸沉積，最後形成罕見的硬塊。

洪啟庭指出，女性月經期間受荷爾蒙及凝血、纖溶機制變化影響，少數人可能在子宮以外部位出現出血現象，但像這名女子在眼內出血，甚至形成類似礦物質的「飛來石」，相當罕見，他說若發現眼睛出現不明異物或出血，仍應交由眼科醫師檢查，確認真正原因。