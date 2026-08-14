人權館攜手檔管局辦「記憶鑑識科」 帶民眾解讀政治檔案

國家人權博物館（人權館）與國家發展委員會檔案管理局（檔管局）持續合作，辦理「記憶鑑識科：政治檔案解讀研習工作坊」，今天在台中市中區「南園酒家」登場。

人權館副館長陳淑滿致詞時表示，許多受難者前輩、家屬或學者專家在查閱政治檔案時，都會發現記載不全、記載不實，甚至案情及關係人遭到加害當局刻意扭曲的情況，以及從加害者視角所作出陳述；這樣的政治檔案必須被好好重新研究，經由查證並與其他資料比對、互證、解讀，加以釐清，唯有如此，歷史真相才能逐步被還原。

根據人權館發布的新聞稿，工作坊首（14）日聚焦政治檔案的閱讀與案例分析，由檔案管理局研究員許峰源介紹政治檔案的類型及查找檔案的技巧；國史館副館長歐素瑛透過實際案例，分享解析政治檔案與識別關鍵資訊的技巧。

此外，也安排蘇瑞鏘教授與涉及「張燕梅案」的原住民族受難者日進春之孫日智衡對談，從檔案內容與口述歷史之間的落差切入，引導學員思考官方紀錄與個人記憶如何相互辯證、補充，找出藏在背後歷史真相。

工作坊次（15）日將邀請扎根台中、長期進行人權歷史調查研究的陳彥斌，帶領學員實地走進「台中市役所」、「台中市民館」等6處與二二八事件相關歷史場域，重新看見當時政府的社會控制措施與人民展開抗爭的足跡。

繼台中場後，工作坊將繼續前往宜蘭、新北、台南等地辦理。