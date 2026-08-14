嘉南療養院病患急救不能打119？精神科主任不滿爆料 市府：當然可以打

衛福部嘉南療養院一般精神科主任沈正哲網路貼文質疑院內缺乏緊急醫療能力，病患失去意識須立即轉院，「卻不能打119」通報附近消防隊，須等外包民間救護車、結果超過一個小時才到。

代理院長張耿嘉表示，同仁可能因為台南市政府有「醫院轉診不能使用消防救護車」的規定造成顧忌，也引發沈主任求好心切不滿，已溝通中。市府衛生局長李翠鳳表示，轉院只要是緊急狀況，一樣可以打119，不知道為什麼嘉南聊會有這種誤解，已請相關主管向院方說明。

院方王姓秘書說，六月發生後就陸續檢討，委外民間救護車簽約規定白天要20分鐘、夜間25分鐘內到達，確有延誤，院方也正在檢討如何改善，但公家機關有一定程序、沒辦法馬上改變。

他表示，院方並沒有「緊急狀況不能叫119」的規定，也沒有宣布請119協助衛生局會關切。衛生局人員今天有到醫院，是了解沈主任反映的內容。

沈正哲指出，六月就陸續反映，但直到昨天發現緊急外醫流程與兩個月前相同，沒有任何改變。等待兩個月仍未見改善，才決定公開說明。目的不是攻擊任何人，而是希望透過社會關注，讓攸關病患生命安全、「精神科專科醫院的緊急轉院流程」能夠真正檢討、改善。

「我願意為每一句話負責。」沈正哲表示，6月中住院病患因食物梗塞，嘴唇發紺失去意識、叫喚無反應。同仁緊急清除口中異物並施行哈姆立克急救，病患生命徵象仍不穩定，血氧一度僅44%，同仁隨即進行氣管插管並建立靜脈輸液管路。

他說，嘉療是精神科專科醫院，並無內外科醫師及處理生命徵象不穩病患設備，須緊急轉院。當天呼叫外包救護車後，經過1小時5分鐘才抵達。這段時間命懸一線的病患，只能留置在不具備後續急救條件環境，由第一線醫護獨自承擔壓力與風險。

事件發生後，他要求檢討救護車延遲到院原因並提出改善方案。一個月後再次發生病患突然倒地、叫喚無反應、血氧與血壓下降，救護車27分鐘後到達。他在值班群組表達強烈關切：重大病人安全事件發生已滿一個月，為何仍無原因檢討與改善措施？代理院長才於群組表示三天後開臨時會議。

會中他反映119救護車約5至7分鐘可到院，為何不能直接撥打119？當場有同仁反映，過去因病患生命徵象不穩打119，「事後遭衛生局關切」。他表示，建議院方主動聯繫消防局與衛生局，說明院方特殊處境，共同建立明確可行的緊急外醫流程。結果又一個月過去仍未無任何改善方案。

沈正哲認為兩個月的經驗深刻體悟：如果沒有外界的壓力，改變恐怕永遠不會到來。這是他今天選擇公開此事的原因。要請大家想一想，如果生命垂危的是你的家人，叫了救護車，卻要等65分鐘才到，你能接受嗎？