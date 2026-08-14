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藏傳佛教寧瑪巴第八任掌教法王返台 500信眾熱烈接機
藏傳佛教寧瑪巴第八任掌教法王秋竹仁波切，在大陸弘法近4個月後返台，大批信眾湧入小港機場熱烈歡迎，將出境大廳擠爆場面十分熱鬧，隨著秋竹法王現身，信眾高舉旗幟、雙手合十，有人更伸手向前迎接。僧眾則依循傳統佛教禮儀獻上哈達，迎接法王結束長達2年的閉關修持及海外弘法行程，重新回到台灣。
闊別台灣近4個月，寧瑪巴第八任掌教法王秋竹今天下午返抵高雄小港國際機場。班機尚未抵達，機場迎接區已聚集大批信眾與僧眾，超過500人手持旗幟等候，紅、黃、藍等色旗幟在人群中不斷揮舞，現場一片熱鬧。秋竹法王現身時，一片旗海飄揚熱鬧非凡，現場由高雄市佛教會榮譽理事長圓戒法師率領眾多藏傳、漢傳佛教僧眾，與來自全台各地信眾代表，依序獻上象徵藏族至高無上禮節的｢哈達」，歡迎法王返台。喇嘛以莊嚴迎請儀式恭迎，並由在家居士代表獻上吉祥「切瑪」，祈請法王長壽廣轉法輪。
秋竹法王表示非常高興能夠看到僧俗四眾齊聚，也祝大家吉祥圓滿，希望能把藏傳佛教最高深的大圓滿教法，在漢地生根發芽，開花结果。白玉塔唐佛學會將於9月12號在高雄國軍英雄館，祈請秋竹法王賜予大眾非常殊勝的蓮師財神灌頂，歡迎各界屆時一起領受法王灌頂及加持。
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