大雨狂炸！恆春半島豪雨特報 氣象署：明天雨更大、留意海水倒灌

大雨狂炸，北部地區下午午後熱對流旺盛，松山機場因雷雨當空暫停地面作業。不過中南部地區已經下了一整天的雨，氣象署下午針對恆春半島發布豪雨特報，屏東日累積雨量已達132.5毫米。從今天下午開始西南季風已進一步增強，明天整天中南部地區需要留意明顯雨勢及海水倒灌。

受季風低壓帶持續籠罩影響，台灣附近風場持續偏南風或西南風，未來一周中南部天氣相對不穩定。

氣象署統計今天累積降水，截至下午5時，第一名是屏東車城132.5毫米，牡丹112毫米、萬巒也有105毫米，三處皆達豪雨等級。因此氣象署也對恆春半島發布豪雨特報。

中央氣象署預報中心科長林伯東指出，西南風帶進的對流系統，持續為中南部地區帶來雨勢，且局部雨勢較大情況。今晚到明天白天，南部地區有機會出現短延時豪雨，北部及東北部則是以夏季天氣型態為主，上午高溫悶熱、午後對流發展旺盛，北部、東北部山區有局部大雨機率。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天下午西南風將進一步增強，帶來更多水氣。中南部地區都有局部大雨，其中南部地區陣雨與雷雨相較中部，雨區更大、雨時更長。南高屏3縣市將是降雨熱區，隨著西南風日夜變化，中午前將雨以平地沿海為主，午後將會在往內陸延伸，可能達到局部豪雨等級。

鄭傑仁指出，周日西南風減弱，整體環境水氣將減少，但中南部仍有局部短延時大雨降雨可能，北部則維持午後較大雨勢的雷陣雨。下周一到周四隨著環境轉吹南風，降雨將進一步趨緩。

不過鄭傑仁提醒，由於明天將是年度天文大潮最後一天，南部豪雨伴隨大潮恐怕引發還水倒灌。嘉義到屏東沿海民眾要特別注意。