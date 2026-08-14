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影／桃園機場化身流動劇場 當代舞團進駐航廈與旅客共舞

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
「小事製作」上午11時30分及下午2時30分帶來「咖啡館的跳舞時光」，每場約15分鐘，以旅客登機、候機及往來航廈的日常情境為創作背景。記者季相儒／攝影
「小事製作」上午11時30分及下午2時30分帶來「咖啡館的跳舞時光」，每場約15分鐘，以旅客登機、候機及往來航廈的日常情境為創作背景。記者季相儒／攝影

桃園國際機場2026年度藝文活動「島嶼之光 國門啟航」持續展開，今（14）日邀請曾參與「巴黎文化奧運」演出的當代舞團「小事製作Les Petites Choses Production」進駐第二航廈管制區C區長廊，將舞台從劇場搬進航廈，透過自然流暢的肢體展演與旅客互動，讓出境旅客候機之餘，也能近距離感受當代舞蹈魅力。

「小事製作」上午11時30分及下午2時30分帶來「咖啡館的跳舞時光」，每場約15分鐘，以旅客登機、候機及往來航廈的日常情境為創作背景，搭配熟悉音樂、輕快節奏及生活化肢體動作，舞者穿梭在人群之間，邀請行經旅客加入互動，不少候機旅客也停下腳步欣賞，航廈瞬間化身流動劇場。

機場公司表示，機場不只是旅客往返國際的重要交通樞紐，也是展現台灣文化底蘊的重要平台。今年藝文活動以「國門即舞台」為核心理念，在兼顧旅客動線及航廈營運下，持續將藝術帶入航廈不同空間，讓旅客在候機過程中接觸多元藝文展演，提升國門整體文化與服務體驗。

「小事製作」長期投入當代藝術創作及參與式藝術實踐，並持續於非典型文化及展演空間進行創作，近年曾受邀參與印度孟買國家表演藝術中心「湧流舞蹈節」、巴黎夏佑宮國家劇院等國內外藝文活動，累積跨域創作及多元場域演出經驗。

機場公司表示，「島嶼之光 國門啟航」系列展演將持續至11月，後續將邀請多組藝文團隊進駐航廈不同區域，透過多元表演形式呈現台灣藝術風貌，讓國門不只是旅程起點，也成為國際旅客認識台灣文化的重要窗口。

桃園國際機場2026年度藝文活動「島嶼之光 國門啟航」持續展開，今（14）日邀請曾參與「巴黎文化奧運」演出的當代舞團「小事製作Les Petites Choses Production」進駐第二航廈管制區C區長廊，將舞台從劇場搬進航廈。記者季相儒／攝影
桃園國際機場2026年度藝文活動「島嶼之光 國門啟航」持續展開，今（14）日邀請曾參與「巴黎文化奧運」演出的當代舞團「小事製作Les Petites Choses Production」進駐第二航廈管制區C區長廊，將舞台從劇場搬進航廈。記者季相儒／攝影

「小事製作」上午11時30分及下午2時30分帶來「咖啡館的跳舞時光」，每場約15分鐘，不少候機旅客也停下腳步欣賞，航廈瞬間化身流動劇場。記者季相儒／攝影
「小事製作」上午11時30分及下午2時30分帶來「咖啡館的跳舞時光」，每場約15分鐘，不少候機旅客也停下腳步欣賞，航廈瞬間化身流動劇場。記者季相儒／攝影

「小事製作」上午11時30分及下午2時30分帶來「咖啡館的跳舞時光」，每場約15分鐘，不少候機旅客也停下腳步欣賞，航廈瞬間化身流動劇場。記者季相儒／攝影
「小事製作」上午11時30分及下午2時30分帶來「咖啡館的跳舞時光」，每場約15分鐘，不少候機旅客也停下腳步欣賞，航廈瞬間化身流動劇場。記者季相儒／攝影

桃園機場 劇場

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