狂吃菜便祕更嚴重？醫曝沒水分「纖維像水泥塊」 3關鍵缺一不可

現代人生活忙碌，外食比例高，水和纖維都補充得太少，也因此便秘的人很多。一名腸胃科醫師表示，有人為了上廁所順暢，狂吃了很多青菜，沒想到越吃肚子越脹，而關鍵原因就出在「缺少水分」，因此建議除了要有膳食纖維以外，水分得補充足夠才比較好排便。

這名醫師在Threads發文表示，青菜雖然有不少纖維，但是沒有水分的膳食纖維，在腸子裡其實就跟水泥塊沒有兩樣。他解釋膳食纖維就像是「乾海綿」，吸了水才會膨脹軟化，並且促進腸道蠕動，若水喝不夠，膳食纖維只會把腸道僅存的水分抽乾，最後直接變成乾黏的「水泥塊」黏在腸壁上。

醫師表示，如果要讓排便順暢的話，有三種方法：

1.水要跟著菜走。 每吃一碗菜，至少要補200–300 c.c.的水，而且最好一天的總水量要喝足「體重 (kg) × 30–40 c.c.⁠」。 2.油，才是順暢推手。 張醫師說腸道除了要有水分，也需要油脂潤滑，若完全無油，就會讓腸壁乾摩擦，因此建議民眾平時飲食可以適量搭配橄欖油、堅果或好油。 3.多補充水溶性纖維。 平時可以攝取像木耳、秋葵、燕麥、海帶這類滑滑黏黏的食物，保水力超強，是幫糞便保濕的神隊友。

醫師表示，不少人都因為健康或減重問題而改吃水煮餐，建議大家水煮的那一餐淋點橄欖油、苦茶油，讓腸道適度補充一些油脂，這樣才能有足夠的潤滑度把膳食纖維排出去。