雷雨影響…松山機場15:32起暫停地面作業 部分航班恐延誤

受雷雨當空影響，民航局今天表示，松山機場下午3時32分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

中央氣象署指出，今天西南風逐漸增強，迎風面中南部地區天氣不穩定，有局部大雨發生，南部地區不定時有陣雨或雷雨，中部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，而北部及東半部地區則為多雲可見陽光的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，且北部地區及宜蘭山區慎防局部大雨。

交通部民用航空局透過訊息表示，因雷雨當空，松山機場下午3時32分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，若有航班問題請洽詢航空公司。

民航局指出，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。