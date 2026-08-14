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外出注意！雷雨狂炸北部超有感 氣象署對雙北發布防災告警
門外滂沱大雨，伴隨閃電、打雷，雨後對流旺盛，北部地區好有感。氣象署下午3時24分，針對台北士林區及新北新店、汐止、石碇、平溪、烏來發布大雷雨即時訊息，且持續時間將到傍晚5時24分。
西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署針對全台13縣市發布大雨特報。包含基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、苗栗、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭及台東。
氣象署特別針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）及台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警。其中多個地點都是觀光勝地，時值暑假，提醒民眾這些區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
同時，氣象署也針對新北、台北及基隆發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至4時54分，提醒三市民眾下班路恐怕將溼滑、留意交通安全。
此外，南部受西南風影響，屏東亦有大雷雨即時訊息，預估持續到4時34分。
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